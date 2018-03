De er i gang med en egen etterforskning for å finne ut om noen i det offentlige bør straffes for manglende helseoppfølging av kvinnene som antas å ha sultet i hjel i samme leilighet på Romsås etter lang tids isolasjon, skriver Filter Nyheter.

– Politiet har iverksatt etterforskning for å finne ut om kvinnene fikk forsvarlig helsehjelp i henhold til helsepersonelloven, sier politioverbetjent Erik Dieset i Oslo politidistrikt.

Det var en mor på 68 år og hennes to døtre på 35 og 28 år som ble funnet døde 12. oktober i fjor.

Politiet i januar: Ikke noe kriminelt bak dødsfallene på Romsås

Hans O. Torgersen

Burde de fått behandling?

Beslutningen om å etterforske mulig mangelfull eller feilaktig behandling fra helsevesenets side, kom etter at politiet nylig rådførte seg med Fylkesmannens helseavdeling.

– På grunn av sakens karakter, har vi anbefalt at politiet etterforsker om det dreier seg om forhold som kommer innunder straffelovgivningen, sier fylkeslege Jan Petter Odden til Filter.

Lå døde i én måned

Både beboere på Romsås og bekjente av familien skal ha reagert på at hverken kommunen eller hjelpeapparatet fanget opp kvinnens situasjon.

Moren og det to døtrene døde trolig i september av avmagring etter lang tids isolasjon.

Først en måned etter antatt dødstidspunkt, ble kvinnene funnet i den kommunale leiligheten på Romsås.

Beboere på Romsås er preget av dødsfallene:– Det er skammelig at slikt skjer

Bydelen: – Ingen kontakt med kvinnene

Groruds bydelsdirektør, Øystein Eriksen Søreide har opplyst at det ikke var noen kommunale tjenester involvert i eller med familien, bortsett fra at kvinnene bodde i en kommunal bolig. til Filter Nyheter.

– Vi har ikke funnet noen kobling mellom det som har skjedd og hvordan bydelen har håndtert relasjonene, men jeg kan ikke avvise at vi i dag kan si at ting burde vært gjort annerledes tidligere. I den grad man noterer seg noen læringspunkter så gjør man det, men jeg kan ikke kommentere det, for da er vi inne på det taushetsbelagte området, sier Søreide til Filter.