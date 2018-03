46 år gamle Camilla Lem Heggelund er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica Heggelund (13) ble funnet død av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling – i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Kvinnen ble hentet med ambulanse i retten tirsdag, etter at blodsukkernivået hennes falt dramatisk. Onsdag var hun til utredning på Norsk Diabetikersenter.

Torsdag var kvinnen igjen til stede i retten. En erklæring fra en lege ble lest opp av forsvarer Aasmund Sandland. Ifølge erklæringen utløser stresset i retten kraftige svingninger i kvinnens blodsukkernivå. Til stede i retten er også en lege som aktoratet har bedt om uttalelse fra.

Det er satt av 30 dager til saken, i praksis seks uker. Den går for Valdres tingrett, men av praktiske årsaker er retten satt på Gjøvik.

Insulin-dosering

Overlege Tore Julsrud Berg, som blant annet har diabetes som fagfelt, var innkalt som sakkyndig for å kommentere rapporten fra tiltaltes behandlende lege Cecilie Wium som forelå rett før midnatt natt til torsdag.

Berg sa i retten at han var uenig i at det ikke er noe unormalt ved det kraftige blodsukkerfallet hos tiltalte som førte til at saken ble stanset en time etter at retten var satt tirsdag.

– Jeg har ikke før sett at det har gitt slike utslag. Det er naturlig at det er satt for mye insulin forut før hendelsen, sa han.

Spesialisten sa at han aldri har sett et fall fra 11 til 1,3 i blodsukkerverdier forårsaket av psykisk stress.

Dette skjedde den siste tiden før 13-åringen døde. Mange detaljer vil for første gang bli kjent for offentligheten under rettssaken.

Fakta: Lommedalen-saken 13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Jentas nå 46-år gamle mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik. Seks uker var satt av til saken, men den ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet. 26. februar startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus. Også denne gang er det satt av seks uker til saken. Saken er også omtalt som Lommedalen-saken, fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen. Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars i fjor med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Budstikka og Valdres inn for Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med deres dekning av saken den første tiden etter dødsfallet. VG og Valdres gikk fri, mens Aftenposten og Budstikka fikk kritikk. TV 2, NRK, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt alle god presseskikk, ifølge PFU.

Alarm

I den første rettspausen onsdag diskuterte partene om tiltalte er villig til å bruke en alarm som kan kontrollere blodsukkeret.

I sin rapport skriver Wium, som har vært behandlende lege siden 2014, at situasjonen som oppsto tirsdag kunne være livstruende.

– Det er ikke en uvanlig situasjon. Om pasienten blir liggende over lengre tid, er det farlig, men dette er ikke på noen måte en sånn situasjon. Det gir heller ingen varige skader. Det er skremmende, men ikke livstruende sa spesialisten.

Han fastslo at en sensor kan stabilisere blodsukkeret. Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, ville vite hvor raskt en slik sensor kan anskaffes og fikk til svar at det kan skje relativt raskt, for eksempel fra et lokalt sykehus.

– Pasienten har god blodsukkerkontroll. Siste måned, kanskje med unntak av hendelsen denne uka, har svingningene vært normale, sa overlegen.