Over store deler av Sør-Norge er det 30–50 prosent mer snø enn normalt. Det gir ifølge NVE betydelig sannsynlighet for stor vårflom på Sør- og Østlandet. Spesielt i lavereliggende områder.

Men flom med oversvømmelser og skade på hus, veier og materiell kan unngås med det «rette været».

Hva slags vær er det?

– Det vi trenger fremover er gradvis varmere vær, med varme i passe mengder, og uten store nedbørsmengder. Da vil alt gå pent og rolig for seg, sier avdelingsdirektør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth.

– Vi vil få vårflom, det har vi jo alltid, men med gradvis varmere vær uten mye nedbør, først i lavlandet og så i fjellet, uteblir dramatikken, sier Leifseth.

Nettopp dette skjedde i 1988. Da var det ifølge NVE enda litt mer snø østafjells enn nå. Men med moderat varme og lite regn ble det en ordinær vårflom uten problemer.

Perfekt værvarsel for neste uke

Så hva slags vær er det som varsles for de nærmeste dagene, på det utsatte Østlandet?

– De første dagene kommer det litt nedbør. Men ikke de store mengdene. Så, i neste uke, får vi finere vær. Det bygger seg opp et høytrykk, med en god del sol. Men det blir kaldt om natten, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

– Det gir vær som gir snøsmelting i et fornuftig tempo. Med 8–10 grader på dagtid og temperaturer ned mot det som gir nattefrost, sier Fagerlid.

Fakta: Dette er et flomvarsel Et flomvarsel indikerer fare for flom i elver og sjøer: Oversvømmelser langs sjøer og elveløp i relativt flatt terreng/landskap Erosjonsskader langs elveløp, som blant annet kan medføre undergraving og at elver tar nye løp

– Hva med været på lengre sikt?

– Jeg kan bare si noe sikkert for den første uken, men vi har indikasjoner på at det vil fortsette med normale vårtemperaturer også etter uken som kommer. Det ser veldig gunstig ut for flomdempende vær, sier Fagerlid.

– Så spørs det hvor lang tid det vil ta med snøsmelting i fjellene. Her ligger det an til litt fordamping i dagene som kommer, men ikke mye smelting. Her trengs 10–15 grader og helst overskyet vær for at smeltingen skal skyte fart, sier han.

– Hva er normale nedbørsmengder i perioden vi er inne i?

– Vi har normalt ganske tørt vær, sier Fagerlid.

Det kan fortsatt bli betydelig flom

Snur derimot været kan det fortsatt bli problemer for de store vassdragene, som Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget og vassdrag i Telemark. Det sier NVEs Anne Britt Leifseth.

Fortsatt ligger NVEs oppfordringer ute på egne hjemmesider om å ta forebyggende grep, i første omgang i lavereliggende strøk.

Det handler om holde avløp som stikkrenner og kummer åpne.

Uansett liten fare andre steder i landet

Nord i Trøndelag og i Nord-Norge er det mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, basert på det vi vet om snømengder der. Et unntak er Finnmarksvidda hvor det også er noe større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

Også på Vestlandet er det noe mer snø enn normalt, men – uavhengig av snømengder – er vassdragene på Vestlandet generelt mindre utsatt for stor vårflom. Der er det regnflommer på høsten som er mest problematiske og som fører til de største skadene. Det samme gjelder til en viss grad også de store vassdragene på Sørlandet, opplyser NVE.