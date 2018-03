Søndagen ble riktig så fin med opp mot ti plussgrader. Solen glimtet til flere steder. Aller varmest var det i Buskerud og Telemark.

Her er makstemperaturene i Norge klokken 13 søndag:

Tom A. Kolstad

Skareføre

Etter en helg med ellevilt fuglekvitter og dryppende takrenner, settes våren nå på vent.

Pakk vekk klisteret, resten av påsken blir blågrønn. Les ut.nos smøretips.

– Mandag kan vi få et dryss av nedbør, men tirsdag – onsdag kommer det inn et høytrykk som vil legge seg i ro over Sør-Norge frem til neste helg, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

I Sør-Norge betyr det nattetemperaturer under minus ti grader, og knapt plussgrader selv midt på dagen:

– Trøndelag og Vestlandet blir værvinnerne. Påsken blir kald, men samtidig begynner solen å varme. Finner du en lun hyttevegg er det bare å finne frem solkremen og gode solbriller, sier Gislefoss.

Samtidig er dette godt nytt for dem som frykter snøskred eller vårflom. Kalde netter vil stabilisere snømassene og bremse smeltingen.

Mer «Sibir-kulde»

Bak høytrykket smyger det seg inn mer kaldluft fra nordøst:

– Det er jo dere journalister som elsker å snakke om som «Sibir-kulde» og «The beast from the east», men jeg kan bekrefte at det blir en kald værtype til å være slutten av mars, sier Gislefoss.

I Sør-Norge blir det ifølge meteorologen bikkjekaldt på Hovden, Hemsedal, Geilo, Filefjell, Folldal, Trysil, Drevsjø, Tynset og Røros.

Hele Nord-Norge kan belage seg på nattetemperaturer godt under ti minus.

– Langs kysten blir det perioder med snøbyger det meste av perioden, mens på Finnmarksvidda blir det klarvær og kaldt.