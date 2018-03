KrF-toppen sier til Dagsavisen at han tror det handler om å skape en front mot venstresiden.

– De vil ha oss med på laget og er vel livredde for at vi skal gå den andre veien, sier Bekkevold.

Han vil ikke kommentere hvorvidt veien til et regjeringssamarbeid er blitt kortere etter Listhaugs avgang.

– Jeg har ikke lyst til å svare ja eller nei på det. Det er rett og slett fordi dette handler om mer enn Sylvi Listhaug. Dette handler om det som var årsaken til at vi før valget pekte på en sentrum-høyre-regjering, og ikke en regjering sammen med Frp, sier Bekkevold.

Ifølge avisen tar han invitasjonen til regjeringssamarbeid med tilsynelatende knusende ro.

– Jeg tenker at det er uttrykk for en veldig sterk vilje, spesielt fra Erna Solberg sin side. Hun holder fast på sin drøm om dette firepartisamarbeidet. Helt uavhengig av Listhaug-saken er det noe jeg tror fortsatt er veldig viktig for henne. Og jeg tror også Siv Jensen, når hun ganske kort tid etterpå inviterte KrF til samarbeid, så gjør hun det fordi både hun og Solberg deler oppfatningen om at de behøver en sterkere regjeringsplattform enn den de har nå, sier Bekkevold.