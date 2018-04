10 sitater som viser hva liberalisten Wara sto for før han hoppet av politikken på 90-tallet

Wara var den unge liberalisten som havnet i konflikt med de verdikonservative og mer populistiske politikerne i Frp på 80- og 90-tallet. Han var for fri import av mat, mot kristen formålsparagraf i skolen, for norsk EF-medlemskap, ønsket kraftig slanking av staten og kåret slanke kvinner til «Frøken Norge» og «Miss Universe».

Torsdag overtok han som ny justis- og innvandringsminister. Les mer om hva han vil gjøre her.

Her er ti utsagn som viser noe av det han sto for forrige gang han var aktiv politiker for Frp:

1. Om fremmedfrykt

«Ja, jeg vender tommelen ned for en politikk som spiller på fremmedfrykt. (...) Jeg tror det er viktig at alle politikere bruker tid til å understreke de positive effekter ved innvandring for å forebygge rasisme.»

Til Aftenposten, januar 1993.

2. Om nasjonalisme

«Den nasjonalistiske bølgen som vi ser komme både i Europa og Norge, burde bekymre alle anstendige politiske partier. Derfor er det viktig å forebygge rasistiske utslag ved å uttrykke seg slik at man ikke stimulerer de nasjonale tendensene vi ser.»

Til NTB, januar 1993.

3. Om distriktspolitikk

«Mange fiskevær i Finnmark må dø på grunn av torskekrisen. Det er heller ingen grunn til å redde dem. Sats heller på fem sterke bysentra i Finnmark.»

Til Arbeiderbladet oktober 1989.

4. Om Høyre

« Høyres konservatisme tiltrekker meg ikke. Høyre går jo til og med inn for å bevare det bestående sosialdemokratiske samfunn.»

Til Aftenposten mars 1991.

5. Om offentlig pensjon

«Det er helt nødvendig med en radikal reform av folketrygden, der tilleggspensjonene overlates til private og frivillige ordninger.»

Til Aftenposten, august 1989,

6. Om svart arbeid

«Folk som jobber svart, stjeler ikke fra andre, de prøver bare å holde på det som er sitt. Det er en form for økonomisk selvforsvar.»

Til Økonomisk Rapport, august 1989.

7. Om fritt skolemarked

«Skolene bør få betalt pr. elev de tar imot, og skolene bør få et indre selvstyre til å legge opp undervisningen. Foreldrene og elevene bør stå helt fritt i valg av skole, og betalingen fra det offentlige skal følge eleven uansett hvilken skole som velges.»

Til NTB, mars 1989.

8. Om markedet

«Markedet er et strengt styringselement, og meget demokratisk, for her foregår det kontinuerlige folkeavstemninger hver dag om kjøp og salg av varer og tjenester.»

Uttalt i Stortingets finansdebatt i november 1989.

9. Om populisme

«Partiet har ikke vært dyktig nok til å ha is i magen. Det svettes litt for fort hvis meningsmålingene viser negative tendenser, og enkelte begynner da frenetisk å lure på hva vi nå skal finne på. Fr.p. bør være forsiktig med å tenke for kortsiktig, man bør huske på at partiet skal leve videre også etter valgdagen i høst. Og i valgkampen håper jeg inderlig at Fr.p.-folk ikke setter i gang hardkjør på innvandrerspørsmål.» Til Aftenposten, april 1993.

10. Om politikerrollen

«Å bli politiker er omtrent som å prostituere seg: Først gjør du det for moro skyld, så blir du presset til det, og til slutt kan du like godt ta betalt for det!»

Til Bergens Tidende juni 1993.