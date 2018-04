Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier til NRK at det ikke er tvil om at Mohammad truet Raja, og at stortingsrepresentanten fra Venstre ble skremt av trusselen. Ranke karakteriserer truslene som et angrep på det norske demokratiet.

Det var i september 2016 at Raja fikk tilsendt en rekke meldinger fra den 32 år gamle norskirakeren. Få dager senere publiserte Mohammad en YouTube-video der han forsvarte SMS-ene.

Venstre-profilen offentliggjorde selv meldingene via Twitter. «Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam, din uoppdratte kafir hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!», lød det i en av dem.

Mohammad skrev videre at han håpet Allah vil gi stortingspolitikeren «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden». Meldingene kom etter at Raja uttalte seg i VG om burka og nikab.

Mohammads forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere sagt til NRK at hans klient nekter straffskyld. Forholdene i siktelsen har en strafferamme på ti års fengsel.

Mohammad kom til Norge som treåring og bodde i mange år i Larvik i Vestfold. Han regnes som en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i det radikale norske islamistmiljøet. Han gjorde seg første gang bemerket i offentligheten da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord» under en appell mot Muhammed-karikaturer på Universitetsplassen i Oslo. Demonstrasjonen var arrangert av blant andre Arfan Bhatti, og samlet over 3.000 mennesker.