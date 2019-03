– De er gode venner og har tatt ut ferie for å være sammen med en venn. Det er selvfølgelig da ingen som faktureres, sier administrerende direktør Per Høiby i PR- og rådgivningsselskapet First House til Dagens Næringsliv.

Aanes har i mange år vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere. Berget har vært kommunikasjonssjef for Fremskrittspartiet og statssekretær for Siv Jensen.

De er begge kamerater og tidligere nære kolleger av Wara i First House.