Klør du i hodebunnen? Det kan være lus.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler alle å sjekke hodebunnen for lus denne uken.

– Gjør vi det, kan vi oppnå at smitten ikke blir brakt videre. Vi anbefaler at man sjekker familiemedlemmer en gang i måneden. Det er det dessverre få som gjør, derfor kan trolig de halvårlige kampanjene ha stor effekt, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke i FHIs avdeling for skadedyrkontroll.

FHI anbefaler lusesjekkdugnad to ganger årlig.

Kravler fra hode til hode

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en persons hår til en annens når hodene legges inntil hverandre. Barneskolebarna er særlig rammet. En undersøkelse fra 2008 viser at nesten 2 prosent av elevene har lus til enhver tid.

FHI

Rukke sier det er viktig å sjekke ofte med lusekam slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres.

– Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusens spytt inneholder stoffer som utløser kløe når de kommer inn i huden. Det er imidlertid ikke alle med lus som opplever kløe, og det kan ta noe tid før kløe oppstår. Et annet symptom på lus er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt.

Rukke presiserer at grunnen til at smitten sprer seg, er at vi ikke sjekker oss ofte nok.

Trenger ikke være borte fra skolen

Ifølge FHI er det ikke nødvendig å sende barnet hjem fra barnehagen eller skolen dersom man oppdager at det har hodelus.

– Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har ingen smittemessig betydning. Man kan eventuelt sette et hodeplagg på barnet som hindrer at det smitter andre, skriver FHI på instituttets nettsider.

Men når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld eller natt. Ifølge FHI kan barnet gå i barnehagen eller på skolen som normalt. Barnehage, skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå gjensmitte.

Bare den med lus skal behandles

Bare den som har lus skal behandles med lusemidler, fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte.

Lusekam kan brukes til å bekjempe lus. Folkehelseinstituttet leverer følgende oppskrift for bruk av lusekam: