Apples «unnskyld» vekker oppsikt

Med tanke på hvor mange menneskers liv Apple berører, ber ikke kjempen om unnskyldning veldig ofte. Torsdag skjedde det. I en uttalelse fra selskapet som forandret mobiltelefoni-verden med Iphone i 2007, heter det:

«Vi vet at noen av dere føler at Apple har sviktet dere. Vi ber om unnskyldning».

Så du Aftenpostens teknologiprogram der ekspertene tok for seg Iphone X? «Den største oppdateringen av Iphone på mange år. Men flere ting irriterer.»

«Apples unnskyldning kan være selskapets viktigste noensinne», skriver Business Insiders Matt Weinberger. Han poengterer at man nå ber om unnskyldning for noe man har gjort med viten og vilje, ikke for en glipp utviklere eller teknikere ikke har fanget opp i produksjonsfasen.

Bråket handler om eldre telefonmodeller og batterier. Apple har gjort telefonene (Iphone 6, 6s og SE) tregere for å kompensere for at batteriene ikke er like og sterke og potente som da de var nye.

Tregere telefoner, i en tid der kravet til responstid øker og øker? Kunder liker ikke sånt. Trusler om søksmål og knallhard refs i sosiale medier er blant reaksjonene.

EDUARDO MUNOZ/NTB scanpix

Setter ned batteriprisen

Da Apple rykket ut med en unnskyldning torsdag, presiserte man at selskapet aldri ville ha gjort noe for å forkorte levetiden til et produkt. Det handlet med andre ord ikke om å få folk til å vrake sine gamle, tregere telefoner til fordel for nye. Apple kom også med et par tilbud til misfornøyde kunder.

Prisen for å bytte batteri på telefoner fra Iphone 6 og oppover i tallsystemet er satt ned fra 79 til 29 dollar (ca. 240 kroner). I tillegg lokker man med en IOS-oppdatering tidlig neste år som vil gi brukerne mer kunnskap om batteriets «helsetilstand».

Ti år med Iphone: Hvor ble jeg av? Hvor er vi, egentlig? Til stede? Bortreist? Samtidig.

Nike og Apple skjuler milliarder i utlandet. Nå kan de få «skatteferie» av Trump.

Andreas Rødland, som er Apples pressekontakt i Norge, skriver i en e-post at han ennå ikke har noe informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis for norske brukere.

Apple skriver i pressemeldingen at det vil komme mer informasjon senere.

– Gjelder over én million nordmenn

Per Kristian Bjørkeng, teknologijournalist i Aftenposten og programleder i Teknologimagasinet, mener tiltakene er gode.

– Hvis du bytter batteriet, blir den gamle telefonen nesten som ny. Da forsvinner problemene som kommer med et gammelt batteri i nye halvannet år. Så kan man si at de kanskje burde gjort det gratis, men jeg mener de er nede på en ganske akseptabel pris nå. Å gjøre det lettere å bytte batteri er riktig vei å gå, sier Bjørkeng.

Tilbudet om batteribytte angår svært mange. Per Kristian Bjørkeng anslår at over én million nordmenn vil få tilbudet, kanskje så mange som to millioner.

– Ifølge mobiloperatørene var de gjeldende modellene av Iphone Norges mestselgende mobiltelefon i både 2015 og 2016. Dermed vil det bli en enorm operasjon for Apple, dersom mange skulle velge å benytte seg av tilbudet, sier Bjørkeng.

Bjørkeng påpeker at det er sjelden kost fra Apple å komme med en slik offentlig beklagelse.

For disse telefonene er tilbudet gjeldende for

– Det viser at det har vært et alvorlig omdømmeproblem for Apple, mener han.

Tilbudet vil gjelde alle Iphone med dårlig batteri fra og med 6 og nyere (inkludert Iphone SE). Det blir mulig å benytte seg av tilbudet fra en eller annen gang i januar 2018 til desember samme år.

Om det er du selv som kan bestemme om batteriet er dårlig nok til å bli byttet med dette tilbudet, eller om Apple skal vurdere dette, er foreløpig ikke klart.

En del Iphone 7-eiere vil ha telefoner som er eldre enn to år når dette tilbudet går ut, og vil dermed være aktuelle for byttet. Det er ikke kjent hvor lang tid et slikt bytte til ta, og det er heller ikke klart om Iphone 7-eiere får tilbake en telefon som fortsatt er vanntett. Disse detaljene skal ifølge Apple være klare i januar en gang.