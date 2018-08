To siktede etter skyting i Oslo løslatt

Til Nettavisen opplyser politiadvokat Christer Gangsø i Oslo politidistrikt at mistanken mot de to er svekket.

– Etterforskningen fortsatte gjennom helgen, og det ble søndag ettermiddag besluttet å trekke ankene, sier politiadvokaten.

Forsvarerne til de to siktede varsler at de vil gå videre med sakene.

– Det sier seg selv at vi kommer til å klage dette inn for Statens sivilrettsforvaltning når det kommer en endelig avgjørelse som frikjenner min klient, sier advokat Tom Barth-Hofstad, som representerer den ene 19-åringen.

– Min klient burde aldri blitt fremstilt for varetektsfengsling. Vi er ikke fornøyd med politiets håndtering og kommer til å forfølge denne saken, sier den andre mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen.

Klienten hans blir løslatt fra varetekt, men returnerer til fengsel – ettersom han ifølge Nettavisen for tiden soner en fengselsdom.

Skytingen fant sted på Sagene i Oslo torsdag kveld i forrige uke. I fengslingskjennelsene peker Oslo tingrett på at det er sprikende vitneforklaringer og indre motsetninger i saken, og at det kan være tilfeldig at politiet påtraff de to 19-åringene. Retten peker også på at vitneforklaringer kan trekke i retning av andre gjerningspersoner.