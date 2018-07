Fem hus evakuert etter storbrann på Øya i Kragerø

110 Telemark meldte om brannen på Twitter rett før midnatt. Sørøst politidistrikt melder samtidig om kraftig bålbrenning sør på Øya og så seg nødt til å evakuere bebyggelsen.

– Det brenner kraftig i vegetasjon i nærheten av Møllerstubakken 22. Det er satt i gang evakuering av beboere fra de nærmeste adressene, som dreier seg om fem hus. Det er usikkert om dette er boliger eller hytter, og klokka 0.30 skal alle beboere være ute av husene, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sørøst politidistrikt til NTB.

På telefon fra stedet opplyser politiet at gressbrannen er kraftig og vindretningen er mot bebyggelsen.

Brannvesenet bekrefter at de har sendt alt de har av mannskaper til en terrengbrann med stor spredningsfare.

Oppgitt

– Utover det vet vi lite om årsaken til brannen. Den er i et område der vi har hatt mange utrykninger på grunn av bålbrenning, men så tørt som det er nå kan den være forårsaket av nesten hva som helst, sier operasjonsleder Richard Kvalsvik ved 110 Telemark.

I løpet av kvelden meldte enheten om utrykning av brannmannskaper til Kragerø, Tinn og Porsgrunn etter bålbrenning, noe som førte til en litt frustrert melding.

– Det er observert svært mye bålbrenning i Telemark i kveld, og mange har glemt den ekstremt høye skogbrannfaren. Glør fra disse bålene kan antenne brann i lang tid i etterkant, så vær så snill å avstå fra dette, oppfordrer brannvesenet i Telemark på Twitter tirsdag kveld.

Trenger beredskap

– Det som kanskje kan være et lite og koselig aftenbål i strandkanten, kan bli mye hodebry for oss og i verste fall få store konsekvenser, sier Kvalsvik

Han minner om farene og ber folk bruke hodet.

– Bål lager glør, og glør kan starte flygebranner langt, langt unna bålet, både i tid og avstand. Når vi må rykke ut og slukke slike småbål og branner de starter, betyr det at vi må svekke beredskapen på et tidspunkt det er viktigere enn noen gang at beredskapen er på topp, sier han.