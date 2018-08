IKT-Norge reagerer på utspill fra finansminister Siv Jensen

Tirsdag gikk Siv Jensen ut og sa at norske arbeidsplasser burde prioritere å ansette nordmenn. Utspillet kommer i forbindelse med Regjeringens budsjettkonferanse onsdag og torsdag denne uken.

Heidi Austli i IKT-Norge, IT-næringens interesseorganisasjon, skriver i en e-post til Aftenposten at utspillet provoserer.

– Kompetanse må være jobb nummer én for Regjeringen. Digitale næringer er underbemannet og Norge nærmest støvsugd for teknologikompetanse. Vi lurer derfor på om dette er en partipolitisk markering fra vår finansminister, sier Austli.

Nordmenn først i køen

I likhet med statsminister Erna Solberg ber Jensen bedrifter om å gi en sjanse til arbeidsledige, folk med hull i CV-en og arbeidstagere med innvandrerbakgrunn.

– Det går veldig bra i norsk økonomi. Stadig flere etterspør arbeidskraft. Nå er det viktig at bedriftene ansetter ledige eller folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet i stedet for å gå til utlandet, sa finansministeren tirsdag.

Avhengig av utlandet

Austlid skriver til Aftenposten at Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft på IT-feltet. Hun peker på statistikk fra Nav som viser at selv om arbeidsledigheten innen IT er lavere enn total arbeidsledighet i Norge (3 prosent mot 2,2 prosent), så mangler kompetansen.

– IKT-Norge ser en kraftig og stadig økende vekst i behovet for folk med IT-utdannelse. Tall fra Nav viser at det i 2015 var 400 ledige IT-stillinger mens i 2018 var tallet steget til 3500. Dette er en eksplosiv vekst og antas langt høyere, da dette kun omfatter stillinger registrert i Nav-systemet.

Austlid sier det ikke er annet å gjøre en å hente folk fra utlandet.

– For å bøte på den akutte kompetansemangelen må vi på kort sikte hente arbeidskapasitet fra utlandet, da Norge alene ikke klarer å imøtekomme behovet for teknologisk kompetanse.

Store forventninger til Regjeringen

– På lang sikt må vi helt klart utdanne flere IT-spesialister og gjøre et digitalt etter- og videreutdanningsløft for alle som i dag står i eller utenfor arbeidslivet, skriver Austlid.

– Vi har store forventninger til at Regjeringen nå trapper opp antallet IT-studieplasser med minimum 5000 flere plasser i inneværende stortingsperiode. Etterspørselen etter teknologisk spisskompetanse i IT-næringen, offentlig sektor og næringslivet er stor i dag og vil øke, skriver hun.