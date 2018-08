Under et ekstraordinært statsråd på Slottet i dag fikk Sandberg avskjed i nåde, etter at han ba om å få gå ut av regjeringen. Statsminister Erna Solberg ga etterpå uttrykk for at det var en klok beslutning.

Sandbergs avgang kommer etter sterk kritikk etter at han reiste på ferie til Iran med den nye kjæresten sin. Han innrømmer å ha brutt regjeringens sikkerhetsregler.

Harald Tom Nesvik (52) ble utnevnt som ny fiskeriminister i ekstraordinært statsråd, og fikk nøkler og blomster av Sandberg klokken 15 - sammen med streng beskjed om at alle morgenmøter i departementet skal åpnes med en vits.

Nesvik satt på Stortinget for Frp fra 1997 til 2017, de siste årene som parlamentarisk leder. Han har også markert seg som helsepolitiker.

Nesvik ledet Stortingets helse- og omsorgskomité fra 2005 til 2009 og har i tillegg vært medlem av Stortingets utenrikskomité, næringskomité og sosialkomité.