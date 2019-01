SVs valgkomité delt om ny nestleder

De to kandidatene, Torgeir Knag Fylkesnes fra Tromsø og Kari Elisabeth Kaski fra Oslo, har hver fått tre stemmer i SVs forberedende valgkomité, som dermed ender på en delt innstilling.

Komitéleder Sunniva Holmås Eidsvoll ønsker Kaski som ny nestleder.

– For meg, og de andre som ønsker Kari Elisabeth som nestleder, er likestilling avgjørende. Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen. SV er et feministisk parti, og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn. Når både partileder og partisekretær er menn, trengs Kari Elisabeth Kaski som nestleder, sier Eidsvoll.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Siv Furunes, leder i Trøndelag SV, støtter Fylkesnes' kandidatur.

– Det er fordi vi tror han appellerer til nye grupper også i distriktene. I den nye rødgrønne fremtiden er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet. Fylkesnes har vist evne og vilje til å begeistre gjennom Ja til Nord-Norge- kampanjen, sier Furunes.

Hun understreker at valgkomiteen har hatt et luksusproblem, og at både innspillene fra partiorganisasjonen og medieoppslag viser at begge kandidatene har stor støtte.

– Det er derfor naturlig i et demokratisk parti at valgkomiteen deler seg, og lar landsmøtet avgjøre, sier Furunes.