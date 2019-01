Forsvarer: Terrorsiktet fløy til Sverige – dro til Oslo da han ikke fikk kjøpt våpen

Det forteller mannens forsvarer, advokat Ola Lunde.

Lørdag ble 20-åringen fra den russiske delrepublikken Basjkortostan varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud.

Han er siktet for terror etter å ha knivstukket en 25 år gammel kvinne inne i en Kiwi-butikk i Oslo torsdag. Kvinnen er nå operert og utenfor livsfare.

PST står fast på at knivtikkingen er en terrorhandling, basert på funn i etterforskningen og den siktedes forklaring.

Hvorfor reiste han til Oslo?

Saken har reist en rekke spørsmål om hvorfor 20-åringen kom til Oslo i forrige uke.

Det er på det rene at mannen reiste fra Russland til Sverige i forrige uke. Han skal ha reist fra byen Ufa i Basjkortostan til Stockholm, via en mellomlanding i Moskva. Han skal ha tilbrakt en halv dag i Moskva før flyet gikk til Stockholm.

Mannen skal ha hatt visum til Finland. Likevel dro 20-åringen til Sverige. Men hvorfor reiste den terrorsiktede videre fra Sverige til Norge?

Mange spørsmål rundt det som kan være det første gjennomførte jihadistiske terrorangrepet på norsk jord: Et merkelig terrorangrep

– Reiste fordi han ble nektet å kjøpe kniv

Forklaringen kan være at 20-åringen ble nektet å kjøpe kniv i Stockholm, opplyser advokaten.

Derfor skal han ha reist videre til Oslo med buss.

– Her i Oslo var det ikke noe problem å få kjøpt kniver. Han forklarer at han kjøpte to kniver på et kjøpesenter like ved bussholdeplassen, sier Lunde.

Vidar Ruud / NTB scanpix

20-åringen har forklart at målsetningen var å drepe andre mennesker. I avhør har han fortalt at han er blitt inspirert av andre terrorangrep i Europa. Blant disse angrepet i Paris i november 2015, som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018. Da kjørte angriperen et vogntog inn i en folkemengde på et julemarked og drepte 12 personer.

I avhør skal han ha forklart at den 25 år gamle kvinnen i Kiwi-butikken i Møllergata var et tilfeldig offer. Han har også forklart at han forsøkte å angripe en annen person i butikken, men at vedkommende kom seg unna.

– Jeg tror det var bra at han ble pågrepet rett etterpå. Ellers kunne det gått mye verre, sier Lunde.

– Ber om utredning av psykisk helse

Forsvaren opplyser at ingenting tyder på at 20-åringen fikk hjelp av andre til å dra til Skandinavia med motiv om å gjennomføre terror.

Han har fortalt om en vanskelig familiesituasjon med alkoholmisbruk og fattigdom, ifølge forsvareren.

– Han har en stefar, men har ikke noe godt forhold til hverken sin biologiske far eller stefar, forteller Lunde.

Også forholdet til moren skal være vanskelig, opplyser forsvareren. 20-åringen skal ha opplyst at han ble mobbet og var mye alene. Han skal ha sluttet på skolen og har den siste tiden hatt småjobber.

– Siktede har forklart at han kommer fra fattigslige kår. Hvordan fikk han råd til fly- og bussbilletter?

– Jeg vet ikke hvordan han har finansiert reisen. Han beskriver situasjonen han kommer fra som fattig, men det er ingenting som tyder på at han har fått hjelp av noen, sier Lunde.

Han opplyser at klienten ikke har uttrykt noen anger eller andre følelser etter å ha alvorlig skadet en kvinne. Advokaten skal ha et nytt møte med 20-åringen tirsdag, som sitter varetektsfengslet i isolasjon. Han har bedt om at klientens psykiske helse blir utredet.

– Jeg anser det naturlig at han blir fremstilt for en lege.