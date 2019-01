Nå har politiet fått over 1000 tips om forsvinningssaken

Politiet opplyser torsdag formiddag at de har fått 1040 tips i etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens (68) forsvinning fra sitt hjem på Fjellhamar onsdag 31. oktober i fjor.

– Tipsene omhandler personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner. De to personene som er fanget opp av overvåkingskameraene ved Futurumbygget, er fortsatt ikke identifisert, sier politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt til NTB.

Det er satt opp rundt 20 PC-skjermer på pultene i rommet, som ble brukt som stabsrom i tidligere Romerike politidistrikt. Gardermoen politistasjon ligger praktisk talt vegg-i-vegg med terminalbygningen.

Tre trinn

– Her mottar vi alle tipsene som kommer inn. Vi sender dem videre til en gruppe som sitter i et rom like ved her, der tipsene analyseres før utvalgte tips settes ut til etterforskning, sier Berge til Aftenposten.

Politiet ønsker ikke å si hvor mange politifolk som jobber med tipsene, men begrenser det til å si at det er tilstrekkelig mange.

De har ikke mulighet til å gi tilbakemelding til alle som kommer med tips i saken, og av etterforskningshensyn kan de heller ikke kommentere ytterligere rundt detaljene i saken.

Kontakt med utlandet

– Jeg kan ikke svare på om tipsene har ført til anholdelser eller pågripelser så langt. Vi mottar tips fra både Norge og utlandet, sier Berge.

Han bekrefter at etterforskerne i Norge har hatt kontakt med politiet i utlandet.

Berge kan ikke si om det har ført til at det har vært foretatt aksjoner mot personer eller adresser i utlandet. Politiet ønsker ikke å svare på spørsmål om etterforskningen.

Avdramatiserer amerikansk hjelp

Politiet bekreftet i går at FBI, en føderal etat for etterforskning av kriminalitet, har bistått i saken. Nå vil politiet avdramatisere bistanden fra den amerikanske etaten.

– Mange medier omtalte i går kontakten med FBI. Vi ønsker å avdramatisere denne kontakten. FBI er orientert om saken, og vi har blant annet forhørt oss om de har kunnskap om tilsvarende saker. Vi har ingen ytterligere kommentarer til kontakten med FBI eller andre politiorganisasjoner utenlands, sier politioverbetjent Christian Berge ved Øst politidistrikt i en pressemelding.

Økokrim, Kripos, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol har bistått i etterforskningen.