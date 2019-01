– Vi har mottatt 930 tips, sier politioverbetjent Christian Berge ved 10.30-tiden onsdag.

Han var ganske trygg på at antall tips ville runde 1000 i løpet av denne dagen, en uke etter at politiet gikk ut offentlig med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog 31. oktober i fjor.

Det er satt opp rundt 20 PC-skjermer på pultene i rommet som er avsatt til krisesituasjoner. Gardermoen politistasjon ligger praktisk talt vegg-i-vegg med terminalbygningen.

Tre trinn

– Her mottar vi alle tipsene som kommer inn. Vi sender dem videre til en gruppe som sitter i et rom like ved her, der tipsene analyseres før utvalgte tips settes ut til etterforskning, sier Berge.

Politiet ønsker ikke å si hvor mange politifolk som jobber med tipsene, men begrenser det til å si at det er tilstrekkelig mange.

Dette vet vi ikke: Her er de ubesvarte spørsmålene

Espedal, Jan Tomas

Kontakt med utlandet

– Jeg kan ikke svare på om tipsene har ført til anholdelser eller pågripelser så langt. Vi mottar tips fra både Norge og utlandet, sier Berge.

Han bekrefter at etterforskerne i Norge har hatt kontakt med politiet i utlandet.

Berge kan ikke si om det har ført til at det har vært foretatt aksjoner mot personer eller adresser i utlandet. Politiet ønsker ikke å svare på spørsmål om etterforskningen.