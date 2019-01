Dette taler for og mot at kona til en av Norges rikeste menn ble bortført av profesjonelle kriminelle

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var 31. oktober 2018. Politiet har hele tiden etterforsket forsvinningen som en kidnappingssak, men sier samtidig at de jobber med flere andre hypoteser.

Hva taler for og mot politiets hovedteori?

Dette taler mot politiets teori

Politihøgskolen

1. Lite kommunikasjon

Siden Hagen forsvant har det ikke vært muntlig kontakt med de antatte kidnapperne. Kontakten har vært «begrenset» og foregått på en digital plattform, som ikke legger opp til «god kommunikasjon», ifølge politiet.

Ivar Fahsing er politioverbetjent ved avdeling for etter- og videreutdanning på Politihøgskolen og har blant annet politietterforskning og organisert kriminalitet som spesialområde. Han trekker frem mangelen på kommunikasjon som noe av det som taler mot at det er snakk om en kidnapping som middel til utpressing.

Stein Bjørge

– Hadde motivet vært hevn, så hadde ikke behovet for kommunikasjon vært der. Men hvis motivet er vinning eller utpressing, så har kidnapperne et åpenbart motiv for en eller annen form for kommunikasjon. Dersom det ikke har vært kontakt på ukesvis svekkes naturligvis en hypotese om en pågående kidnapping, sier Fahsing.

Den svenske sikkerhetseksperten Dick Malmlund, som har som jobb å trygge Sveriges rikeste familier, er usikker på politiets hovedhypotese.

– Det er mye som skurrer. Om det er en bortføringssak, vil tiden vise, sier Malmlund, da Aftenposten spør ham om hva han tenker om forsvinningssaken på Lørenskog.

Det kan like godt handle om et drap eller at Anne-Elisabeth Hagen selv har valgt å forlate sitt hjem, mener han.

– Mer enn 70 dager uten livstegn og så lite kommunikasjon mellom familie/politi og kidnapperne er usedvanlig, sier han.

2. Manglende bevis på at hun lever

Et krav for en vellykket kidnapping er at offeret holdes uskadet og i live. Dersom det ikke har kommet slike bekreftelser fra kidnapperne, vil det bidra til å svekke sannsynligheten for at det fortsatt er en pågående kidnapping og utpressing, sier Fahsing.

– I en slik sak må man forutsette en viss kontakt og tegn på at offeret fortsatt er i godt behold. Det er i utgangspunktet kidnappernes oppgave å kommunisere dette, sier Fahsing.

Han legger til at slike kidnappinger er en vanskelig og krevende form for kriminalitet, noe som er grunnen til at den er lite utbredt her til lands.

– Denne formen for kriminalitet er langt mer vanlig og effektiv i land som har en utbredt og grov voldskultur. I slike land ender ofte kidnappinger med det verst tenkelige utfall - at gisselet drepes. Da fungerer også trusler bedre, de forutsetter på mange måter at man tar trusselen på alvor.

3. Valg av kryptovaluta

At løsepengene skal være krevd utbetalt i kryptovalutaen monero, gjør saken både krevende og unik.

Torbjørn Bull Jenssen er daglig leder i Arcane, et investeringsselskap med fokus på kryptovalutaer. Han stusser over at kidnappere skal ha valgt monero som valuta for løsepengene, rett og slett fordi det er lite monero i omløp.

Summen de antatte kidnapperne krever, skal ifølge Aftenpostens opplysninger være rundt 88 millioner kroner, 100.000 monero, på tidspunktet kravet ble fremmet.

– Det vil gjøre det sårbart for mottagerne av et slikt beløp, både når man etterspør så store summer i systemet og når de eventuelt skal veksle dette om i normal valuta, sier Jenssen.

Som Aftenposten skrev torsdag, sirkulerer det i dag nesten 17 millioner monero – tallet øker stadig fordi det utvinnes nye. Løsepengekravet utgjør nå 0,6 prosent av det totale antallet monero. Det er en betydelig andel av en valuta. Hvis noen vil prøve å kjøpe så mye monero for å utbetale løsepenger, vil det være krevende, rett og slett fordi det tar tid å få kjøpt opp så store mengder.

Det er ikke mange som har 100.000 monero til salgs. Trolig må det gjøres via mange små kjøp. Et oppkjøp av 0,6 prosent av all tilgjengelig valuta vil trolig også medføre at kursen stiger kraftig på grunn av den økte etterspørselen.

Privat/Politiet

Dette taler for politiets teori

1. Skriftlig dokument

– Det er flere trekk som styrker hypotesen. Deriblant den typen dokument som er funnet i boligen og det konkrete kravet om løsepenger, sier politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

Det at politiet, snart 11 uker etter at Hagen forsvant, fortsatt etterforsker saken som en forsvinningssak, styrker politiets hovedhypotese, mener Fahsing.

– Jeg må tro at de har sterke spor som tilsier at dette har skjedd. Jeg vil si at alt må tyde på det.

Han legger også til grunn at politiet vil jobbe ut ifra flere hypoteser, og at politiet i løpet av tiden fra Hagen forsvant har jobbet med å finne ut hvilken hypotese som står sterkest.

– Du kan ikke si at hypotesen din er veldig sterk før du har utelukket de konkurrerende hypotesene, påpeker Fahsing.

2. Kryptovaluta og ikke kontanter

Kravet om at løsepenger skal betales i kryptovaluta, styrker politiets hypotese, mener Ivar Fahsing. Til tross for at de skal ha valgt en kryptovaluta som er vanskeligere å fremskaffe enn andre typer.

– Det man må spørre seg, er «hvorfor er de kriminelle i det hele tatt». Kriminelle er som regel ikke «masterminds» og begår ofte feil. Sett opp mot risikoen med å operere med kontanter og pengeoverføringer, er kryptovaluta langt på vei å foretrekke fremfor disse. Dette kan styrke politiets hypotese, sier han.

Det er nemlig pengeoverleveringen som er utpresserens sårbare område.

– For kriminelle er pengene en utfordring. Selve koblingen er farlig.

3. La ikke opp til mye kommunikasjon

Lite og dårlig kommunikasjon med de antatte kidnapperne mener Fahsing kan forklares med at de i utgangspunktet ikke la opp til mye kommunikasjon.

– Det kan godt hende at de ikke forventet mye kommunikasjon. De antatte gjerningsmennene kan være vant med et «marked» der folk betaler, noe de ikke ser ut til å ha gjort i denne saken, sier politioverbetjenten.

Han påpeker at gjerningsmennene kan komme fra områder i verden der folk ikke tør å kontakte politiet eller myndighetene, når de får forelagt krav og trusler.