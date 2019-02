Elden i anken til Høyesterett: Fagdommerne så bort fra rettsbelæringen

NRK har fått tilgang til den 12 sider lange anken til Høyesterett, der advokat Elden på vegne av Eirik Jensen argumenterer for at Høyesterett må oppheve lagmannsrettens kjennelse om å sette juryens avgjørelse til side.

Juryen i saken mot Eirik Jensen frifant ham for medvirkning til hasjsmugling, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Forskjellen er stor fra 21 års strafferamme for hasjimporten til ti års fengsel for korrupsjon.

Dette er hva lagdommer Kristel Heyerdahl sa i rettsbelæringen, en form for juridisk rettesnor for juryen, før de ti edsvorne kvinnene og mennene startet sin rådslagning:

– Det jeg sier om bevisene konkret i denne saken er bare veiledende for dere. Bevisvurdering vil si å ta stilling til hva som faktisk har skjedd. Og det er lagrettens (juryens, red.anm.) område, sa Heyerdahl.

Men da juryen etter fem dagers rådslagning, den lengste i Norges-historien, ville delvis frikjenne Jensen, grep fagdommerne inn.

Fagdommerne gikk dermed mot sin egen rettsbelæring, mener Elden.

Jan T. Espedal

– Det som i realiteten har skjedd, er at fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten. Og da tillater jeg meg også å minne om all forskning rundt bevisvurdering, som tilsier at jurister ikke er bedre rustet enn folk flest til å vurdere troverdighet eller pålitelighet, skriver Elden i anken ifølge NRK.

I anken viser Elden blant annet til en lovendring i 1933. Det var da fagdommerne fikk anledning til å sette til side en frifinnende kjennelse fra juryen. Tidligere kunne de bare sette til side en fellende kjennelse som etter deres mening ville vært et justismord.