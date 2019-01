Skjøt havørn for å redde sau, må i retten

Hendelsen skjedde i november 2017 da 23-åringen kom hjem fra elgjakt og oppdaget en havørn som var farlig nær sauene på farens gård i Fyresdal, skriver Telemarksavisa.

Han skjøt ned ørna med jaktrifla han hadde med seg og mener at han handlet i nødverge for å hindre at havørna angrep sauene. Han varslet Statens naturoppsyn om hendelsen.

Mannen ble deretter anmeldt av Norges Miljøvernforbund og lederen Kurt Oddekalv, for å ha skutt den fredede rovfuglen uten å ha fellingstillatelse.

23-åringen har nektet å betale boten fordi han mener at han skjøt i nødverge, og må nå møte opp i Vest-Telemark tingrett i mars.