Nettsak om avdød gamer er blitt en av NRKs mest leste

Det opplyser NRK til Medier24 , etter at saken om gameren som døde i 2014, bare 25 år gammel, har tatt helt av i sosiale medier. Foreldrene forteller historien om hvordan de først etter hans død innså at sønnen, som de trodde var ensom og venneløs i rullestolen, hadde et verdifullt liv og nære venner gjennom gamingen og hans alter ego.

I tillegg til at historien om Mats Steen har truffet en nerve og sprer seg på nett, forteller faren Robert Steen til NRK at tusenvis har kontaktet ham. Både foreldre og ungdom takker ham for å ha delt budskapet, som blant annet er at familien burde interessert seg mer for den dataspillverdenen sønnen var så mye i.

Prosjektleder for digital historiefortelling i NRK, Maria Elsness, sier mange takker for at de skriver annerledes om spilling.

– Vi er nok mange i mediene som kan gå i oss selv om hvordan vi omtaler gaming.

Historien om Mats viser hva et digitalt fellesskap kan bety, noe som har økt foreldres forståelse for spilling.

– Tilbakemeldingene på artikkelen har vært helt ekstremt i sosiale medier. Det er sjelden vi opplever at en sak har fått såpass massiv positiv kritikk, og det er mange som har fortalt at de har blitt rørt, sier Elsness.