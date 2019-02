60.000 kroner kostet det forrige gang bilen hans ble herpet. Så skjedde det igjen.

Det lukter eksos i parkeringsanlegget. Bentley-en til Anders Gill er skinnende hvit, skinnsetene inni enda hvitere. Men fredag falmet gliset.

For andre gang på åtte måneder oppdaget han at spoileren, selve halen på bilen, er stjålet. Bakpå har den også fått synlige skrapemerker. Og nå er han lei.

Monica Strømdahl

– Den faller ikke bare av, sier Gill og peker på stedet der spoileren skulle vært.

Ingen kameraer passer på

Første gang skjedde hærverket mens bilen sto parkert på Gills parkeringsplass i Nye Majors garasjeanlegg på Majorstuen.

Denne gangen sto den på onkelens plass et annet sted i anlegget, men ble fortsatt angrepet. Tidligere har Bentley-en også hatt et pauseopphold hos Gills foreldre i håp om at situasjonen ville roe seg.

Flere skilter ved inngangen forteller beboerne at kameraer følger med. «Overvåket parkeringsplass» forteller et skilt.

– Det er det ikke, det kan jeg skrive under på, sier han.

Monica Strømdahl

Det er nemlig ingen kameraer som passer på akkurat bilen hans.

– Styret bør tilrettelegge for overvåking overalt, men hver gang sier de at «det skjer bare deg». Forrige gang det skjedde, snakket jeg med politiet, som sa at dette i tillegg var et svært belastet område for tyver.

– Er det noen som kunne tenkes å ville ødelegge bilen din?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ingen «enemies». Men dette er den ene veldig dyre bilen her inne. Spoileren er av dyrt materiale, ekte karbonfiber, forteller Gill.

Forrige gang kostet det 60.000 kroner å reparere den samme skaden. Over åtte forskjellige lag med lakk må på for å få riktig farge. En Bentley Continental GT 2013-modell krever sitt.

Dyrt å overvåke

Nye Major parkeringssameie synes det er trist at dette har skjedd for andre gang.

– Det er utrolig kjipt å bli utsatt for noe slikt. Jeg ønsker ikke at det skal skje hos oss. Han har nok også uflaks som har opplevd dette to ganger, sier styreleder Simen Sjølie.

Han bekrefter at det ikke er overvåking der Gills bil står.

– Vi har delvis videoovervåking. Vi vil vurdere å øke sikkerheten, men i de fire årene jeg har sittet i styret, har det bare vært snakk om to hærverk. Begge har gått utover ham.

– Ville det ikke vært mer rettferdig om alle plassene var overvåket?

– Det er ikke gratis å drive videoovervåking. Det er en dyr affære å se gjennom filmene, og det er ikke sikkert man finner noen ting. Det er tragisk nok når det er materielle skader, men det er et kost-nytte-perspektiv i dette, sier Sjølie.

– Det står flere steder når man kommer inn at det er videoovervåking. Det gir jo inntrykk av det er kameraer overalt?

– Som sagt er det ikke det, nei.

Han forstår likevel at det er dyre skader Gills bil er utsatt for.

– Blir det verre, og er det mange som utsettes, skal vi vurdere det. Men det er mange prosjekter å bruke penger på.

«UNKNOWN» på bilskiltet

Anders Gill selv vedkjenner at noen kan se dette som et i-landsproblem.

– Hvis dette er det verste problemet jeg har, er det kanskje det. Men det er fortsatt unødvendig at det skjer, sier han.

Monica Strømdahl

Han har kastet seg på trenden med personlige bilskilt, selv om tyvene åpenbart ikke fant dette interessant. «UNKNOWN», står det i store bokstaver der tallene skulle vært. Håpet var at Bentley-en ville bli nettopp det, «ukjent».

– Porschen jeg hadde før, bråkte mye. Den ble lagt litt for mye merke til. Jeg ville ha noe mer subtilt. Derfor kom skiltet «UNKNOWN», forklarer han.

Nå som spoileren er stjålet for andre gang, vurderer han likevel å bytte det ut.

– Kanskje noe slikt som «leave me alone»?