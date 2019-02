– Vinteren 2017/2018 behandlet vi til sammen et tjuetalls saker mot ulike personer i partiet. Senere i 2018 behandlet vi i underkant av ti saker knyttet til seksuell trakassering lokalt i partiet, opplyser Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en epost til NTB.

Videre opplyser hun at noen av sakene var nyere hendelser, mens enkelte dreide seg om forhold som har skjedd lenger tilbake i tid.

– I flere av disse tilfellene har behandlingen av sakene ført til at personer har trukket seg fra tillitsverv eller ikke fått gjenvalg. Vi håndterer alle henvendelser om trakassering fortløpende og i tråd med våre retningslinjer og rutiner, sier Langerud.

Flere om Giske

Flere av varslene Ap behandlet vinteren 2017/18 omhandlet daværende nestleder Trond Giske. Det endte med at han 7. januar i fjor trakk seg som nestleder og senere samme år ble fratatt vervet som finanspolitisk talsperson i Ap.

I perioden etter dette har diskusjonen rast om hvorvidt den profilerte Ap-politikeren skal slippes inn i varmen igjen. Partiet står fortsatt uten andre nestleder, men flere Ap-trøndere ønsker at Giske skal nomineres til Stortinget på nytt om to år.

Selve partisaken mot Giske ble nylig avsluttet. Da ble konklusjonen fra i fjor, om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer, stående.

Et annet varsel omhandlet en Ap-politiker fra lokallaget i Oslo. Også ved dette tilfellet ble det slått fast at partiets retningslinjer knyttet til seksuell trakassering var brutt. Vedkommende ble bedt om å trekke seg fra alle verv i Oslo Ap og AUF i Oslo, men Dagbladet avslørte senere at personen ble gjenvalgt til et lokalt verv etter at varslersaken var ferdig håndtert.

Nye Høyre-varsler

Ap og Høyre, som også er de største partiene, var de som mottok flest varsler om seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-opprøret.

Tidligere denne uka ble det kjent at også Høyre hadde mottatt to nye varsler etter fjorårets oppvask, som begge gjaldt forhold som lå tilbake i tid. Fra før hadde partiet mottatt til sammen 35 varsler med ulik alvorlighetsgrad, som berørte 21 ulike personer.

Ni saker i Frp

Frp har hatt på sin side behandlet totalt ni saker av ulik alvorlighetsgrad, opplyser partiet til NTB. Sist uke ble det kjent at en tillitsvalgt i Rogaland var blitt pågrepet, siktet for voldtekt. Den anmeldte mannen er fratatt alle verv i partiet og også strøket fra valglistene inntil videre.

Utenom det har ikke Frp fått inn ytterligere varsler siden oppvasken i fjor, opplyser kommunikasjonssjef Ida Krag til NTB. Da hadde de mottatt totalt åtte varsler, blant annet om stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Han trakk seg fra alle verv etter å ha delt hardporno med unge gutter i ungdomspartiet i Østfold, ifølge NRK.

Ingen nye i KrF og SV

KrF opplyser til NTB de ikke har mottatt noen nye varsler siden juni i fjor. Da opplyste de at det hadde kommet inn ett varsel og to bekymringsmeldinger, alle om KrFU.

Disse sakene er nå ferdig håndtert. Varselet gjaldt en tillitsvalgt i KrFU på lavere nivå og omhandlet en hendelse i privat sammenheng i 2011. Vedkommende ble møtt med «sanksjoner i henhold til KrFUs og KrFs etiske retningslinjer».

SV har heller ikke mottatt varsler etter juni 2018. Før det mottok de to varsler, som begge gjaldt saker som gikk tilbake i tid. I ungdomspartiet hadde det kommet tre varsler i løpet av to år, deriblant en sak som ble etterforsket som voldtekt.

Ikke svart

Sp, Venstre, MDG og Rødt har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelse om antall metoo-varsler det siste året.