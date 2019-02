Forsvarer i Valdres-saken: – Ingen tilsvarende saker

Forsvareren opplyste i Eidsivating lagmannsrett på Hamar tirsdag at hun ikke kjenner til tilsvarende saker i Norge, kanskje ei heller i Europa eller verden.

– Hun har tenkt barnets beste. Det er hun som har tatt kontakt med skoler. Det er hun som har tatt kontakt med helsevesenet. Gang på gang, for å få hjelp, sa forsvareren.

Advokaten forteller at hun har fått en rekke henvendelser fra foreldre med barn som har anoreksi som er redd for å bli tiltalt.

– Denne saken har medført mye vondt for mange, sa forsvarer Bugge.

Hun minnet om at flere vitner i retten har beskrevet den nå 47-årige kvinnen som en god mor. Forsvareren kom også med kritikk av etterforskningen, som hun mener bærer preg av at det allerede fra starten var bestemt fra påtalemyndigheten at dette skulle bli en straffesak.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på ei hytte i Valdres 31. desember 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for grov mishandling.

I tingretten ble moren dømt til fengsel i tre år. Dette var også påstanden da aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, holdt sin prosedyre mandag.