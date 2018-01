– Delfinen har trolig druknet, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen til Aftenposten. Hun ble varslet om funnet, og reiste ut til Nesodden for å undersøkte de døde dyrene.

Saken ble først omtalt av nettstedet Naturpress.no.

Hun kan ikke si noe sikkert om dødsårsaken til selen, men mener at sjøfuglen av arten havhest har sultet ihjel. Den var utmagret, og hadde magesekken full av såkalte havfruetårer, som er råmateriale for plastindustrien.

– 90 % av alle havhester har plast i magen, forteller Dahlen.

Delfinen hadde bygningsplast viklet rundt munnen og den ene muffen.

– Vi gravde litt og fant at den også hadde en enorm tau- og plastvase med en stor og blytung fortøyningstrosse viklet rundt ryggfinnen. Den var ellers var i god fysisk form, og hadde mye matrester i magen, hvilket utelukker at den døde av sult.

Det er med andre ord rimelig å anta at det er forsøpling som er årsaken til at delfinen død, mener Dahlen.

Pia Ve Dahlen

– Det er veldig trist at den døde og veldig trist at det er på grunn av menneskelig aktivitet, sier hun.

Dahlen sier at det var et merkelig sammentreff at de tre dyrene var skyllet i land på samme sted.

– De lå på et område på bare to ganger to meter.

Den døde delfinen er av underarten gullflankedelfin, som er en av de sjeldnere delfinene som kommer innom Oslofjorden. Det er ikke uvanlig å se andre typer delfiner helt inn mot Oslo sentrum: Flipper helt ut i Oslofjorden.