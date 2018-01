Problemer med strømtilførselen på Asker stasjon har ført til forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen og Askerbanen fredag morgen.

Like etter kl. 11 melder Bane Nor at trafikken igjen går som normalt, men at passasjerene fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger som følge av de tidligere strømproblemene.

Følgende toglinjer er berørt: regiontog Oslo-Bergen, regiontog Oslo-Stavanger, F2 (Flytoget fra Drammen til Oslo Lufthavn), samt L1, L12, L13, L14, R10 og R11.