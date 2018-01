IS-siktet fembarnsmor fengslet på nytt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen var på vei til Syria for å møte en fremmedkriger hun skal ha hatt et forhold til og er siktet for forsøk på deltakelse i en terrororganisasjon – IS

7. desember ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Varetektsfengslingen er nå forlenget, bekrefter politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST overfor TV 2.

– PST mener siktede forsøkte å delta i ISIL og reiste fra Norge i retning Syria. Hun ble etter hvert pågrepet og kom tilbake til Norge fra Italia. Vi etterforsker om det var tilfelle at hun skulle til Syria og ISIL, sier Hafsmoe.

Kvinnens forsvarer, advokat Mona Danielsen i advokatfirmaet Storrvik, sier hennes klient nekter skyld i saken.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og mener vilkårene for varetekt ikke er til stede, sier Danielsen.

Kvinnen kom i PSTs søkelys etter at hennes navn dukket opp i en britisk sak som norsk politi ble kjent med i mai. Ifølge TV 2s opplysninger er kvinnen registrert bosatt i en kommunal bolig på Vestlandet.

Kvinnen er ikke norsk statsborger, men har tidligere søkt asyl i Norge.