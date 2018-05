Kilometerlange køer ved Strømstad etter trafikkulykke

Det var sammenstøt mellom en personbil og et vogntog. Personbilen fikk store skader i fronten. Det er uklart om noen ble skadet. Politi, ambulanse og brannvesenet er på stedet. Trafikken dirigeres i ett felt nordover. E6 sydover er stengt ved Lökholmen og trafikken dirigeres over til Gamleveien. Det er lange køer i begge retninger. Christer Fuxborg, pressetalsmann i politiregion Vest, sier til den svenske avisen GT at ingen personer skal være skadet i ulykken.