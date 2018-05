Hold Norge Rent: – Nordmenn har vist en eventyrlig dugnadsånd

Med over 100.000 deltakere har aksjonen knust fjorårets rekord på 49.000 plukkere for hele året.

– Det har vært en eventyrlig innsats, fastslår daglig leder Lise Gulbransen i Hold Norge Rent.

– I år har vi altså nådd 100.000 deltakere allerede, og i løpet av året kommer tallet til å være langt høyere, sier en meget fornøyd Gulbransen, som minner om at hver dag er en strandryddedag selv om strandryddeuka er over for i år.

Hun mener den høye deltakelsen skyldes økt bevissthet.

– Folk er blitt mer oppmerksomme på alt søppelet som flyter og hvilken skade det påfører miljøet, mener hun.

Hun gir mediene og sosiale medier mye av æren for den økte bevisstheten.

Regjeringen øker innsatsen

Tor André Johannessen / NTB scanpix

Regjeringen gjorde også sitt i helgen for å rette søkelyset mot problemet med plastforurensning. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) åpnet den landsomfattende ryddeaksjonen i Haugesund lørdag, mens statsminister Erna Solberg (H) deltok på dugnaden på stranden Fløksand i Meland kommune nord for Bergen.

Statsministeren, som fant mye plast, var kanskje mest overrasket over å finne døren til et pengeskap.

– Jeg har funnet veldig mye plast fra båttau, som smuldrer i småbiter og blir spredt slik at både fisk og fugl får det i seg. Mange av ungene fant sprøyter som er typisk forurensning fra en stor by som Bergen. Og så fant vi til og med døren til et pengeskap, så jeg lurte nesten på hvor Egon Olsen var, sa Erna Solberg (H) til NTB.

Et stort miljøproblem

Elvestuen peker på at plastforurensningen kanskje er det raskest voksende miljøproblemet vi har internasjonalt.

– Det er en kjempestor oppgave å snu utviklingen. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Vi må snu utviklingen og sikre at vi har rent hav også i framtiden. For å få til det, må vi mobilisere ikke bare enkeltpersoner, men også lokale organisasjoner og bedrifter, og staten må ta ansvar, uttalte Elvestuen til NTB i helgen.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Øker innsatsen

Søndag gjorde regjeringen det klart at den vil øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner. Totalt vil det gå 280 millioner kroner til formålet i 2018.

– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, og regjeringen trapper derfor opp vår internasjonale innsats, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

I revidert nasjonalbudsjett økes bistandsprogrammet mot marin forsøpling fra 150 millioner kroner til 280 millioner kroner, opplyser Astrup.

– Hvis ikke verden endrer kurs, risikerer vi at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for rene hav, sier Astrup.

Vokser hvert år

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden. Aksjonen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i mange år. Til nå har nærmere ti millioner mennesker i mer enn 150 land deltatt.

Selv om det flyter med søppel mange steder, har Elvestuen tro på at vi er på rett vei.

– Det er en helt annen situasjon nå enn for bare fem år tilbake i tid. Det viser at det norske folk har våknet opp, erkjent problemet og er villig til å ta tak i det. Vi må nå holde denne motivasjonen og engasjementet oppe, samtidig som vi også må få de politiske beslutningene på plass, slik at vi tar tak i både oppryddingen og får mindre plast på avveie i framtiden, sier Elvestuen, som selv har deltatt i flere ryddeaksjoner denne uka.