Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helseminister Bent Høie (H) siteres på han har snakket med Telle, som for tiden er sykmeldt.

«Hun har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styrets mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden. Det er et ønske som jeg respekterer. Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort», sier Høie i pressemeldingen.

Leder rekrutteringsselskap som hadde helseforetak som kunde

Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse, som har inngått en kontrakt om rekruttering av piloter med selskapet Babcock SAA, som har vunnet anbudet om å ta over ambulanseflyvningene i Nord-Norge etter Lufttransport.

Striden rundt denne prosessen har bidratt til store problemer med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge de siste ukene.

Helseministeren understreker at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

Fakta: Fakta om krisen i luftambulansetjenesten * Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten. I alt finnes det ni ambulansefly i Norge, stasjonert i Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2). * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten. Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland. * Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport. * De rundt 110 ansatte i Lufttransport FW har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. * Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsovertagelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over juli 2019. * Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det har ansatte i Lufttransport FW begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. * Terry Reid i eierselskapet Babcock International har også informert Lufttransport om at vedlikeholdet av ambulanseflyene flyttes fra Norge til Østersund i Sverige. Dermed mister 35 ansatte i Tromsø jobben. (Kilder: Lufttransport, NTB, NRK, Nordlys)

Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Helse Nord har ansvaret for driften av seks av Lufttransports ni ambulansefly. Telle har tidligere avvist at hun som styreleder i Helse Nord hadde noen påvirkning på hvem som vant milliardkontrakten om ambulanseflyvninger eller at hun kunne få vite detaljer om prosessen.

Solgte tjenester til Helse Nord

Noen timer etter at Telle trakk seg skriver NRK at selskapet Telle leder, også har solgt tjenester til Helse Nord. Det opplyser helseforetaket selv.

Senest i 2017 brukte Helse Nord IKT Telles selskap til å rekruttere ledere, skriver kanalen.

Telle ble styreleder i Helse Nord i 2016. Senere på året fikk bedriftskompetanse oppdraget med å finne administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, som er underlagt Helse Nord, skriver NRK.