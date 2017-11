Flere fikk sparken i TV2 etter seksuell trakassering

«Vi vet hvem du er, du som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega».

Det er en av hendelsene som Aleksander Schau omtaler på Twitter lørdag. Der tar Schau, som har arbeidet både i TV2 og NRK, et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen.

Sarah Willand, organisasjons-og kommunikasjonsdirektør i TV2, kjenner til flere av tilfellene som Aleksander Schau har vist til i sin Twitter-tråd.

Emil Weatherhead Breistein/ NTB scanpix

Overfor NRK bekrefter Willand at fem tilfeller som Schau nevner, «har foregått her i TV 2.»

– Alle har endt med oppsigelse eller avslutning av kontrakt, unntatt én hendelse som har endt med en kraftig advarsel, sier hun.

TV2 enig med Schau

TV2.no skriver at de var i kontakt med Schau lørdag, men at han ikke ønsket å la seg intervjue. I en SMS til TV2 har han skrevet at «flesteparten av historiene har kommet fra TV 2».

– I en av sakene tok det for lang tid, men det endte også med at arbeidsforholdet opphørte, sier Sarah Willand til TV2.

Willand presiserer at TV2 nå vil til bunns i sakene.

– Det siste vi vil er å feie dette under teppet, sier hun.

– Vi er enig med Schau i at det han beskriver er totalt uakseptabelt. Han skal ha ros for å ta et oppgjør på vegne av alle dem som har opplevd seksuell trakassering, sier hun.

Hun presiserer at TV2 skal forholde seg til lover og regler i arbeidslivet.

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med TV2s Sarah Willand.