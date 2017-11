Etter at kunstneren Elin Aasheim fikk en hjerneblødning, så bestemte hun seg for at neste prosjekt skulle innebære noe hun likte godt. Nemlig å dra på bar.

Sammen med venninnen Ingrid Askeland oppsøkte de brune barer for å finne inspirasjon til en felles utstilling.

– Vi har portrettert livene våre på brun bar, sier hun i ukens episode av PechaKucha.

Hun forteller at prosjektet var gøy, men også til tider trist.

– Denne livsstilen fører med seg mye groms. Både dårlig samvittighet og fylleangst.

Elin Asheim forteller blant annet om en morgen hvor hun mottak et bilde på telefonen fra et ukjent nummer. Bildet var fra gårsdagens fest, og viste henne liggende på ryggen blant ølflasker med bh-en godt synlig.

– Bildet kom med teksten: «Mamma på fest». Jeg fikk fullstendig angst. Men det ble selvfølgelig kunst av den, sier hun.

Se kunsten og foredraget til Elin Aasheim i videoen øverst på siden.

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder. Foredragsholderen får snakke i 20 sekunder om hvert av dem.

PechaKucha-foredragene Aftenposten henter inn, er fremført på PechaKucha night Oslos arrangementer.