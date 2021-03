Smitte i to familier, og alle elever måtte passere samme «torg». Da måtte Oslos nyeste skole stenge.

Da to familier ble smittet, måtte en hel skole i karantene. Nå skal «gult nivå» bli strengere, varsler Oslos skolebyråd.

Den nyåpnede skolen i Groruddalen måtte stenge dørene etter tre dager. Foto: Siri Øverland Eriksen

5. mars 2021 18:39 Sist oppdatert nå nettopp

På mandag var det nyåpning av Vestli skole øverst i Groruddalen. Tre dager senere måtte skolen stenge ned på grunn av smitte på nesten alle trinn. De har påvist det muterte viruset.

I over to år har skolen vært i midlertidige paviljonger. Rektor Ellen Sundby forteller at vinterferien ble brukt til å lage nye smittevernregler for den nye skolen: