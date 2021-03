Den IS-tiltalte om første kveld i Syria: – Det kom som et sjokk

Hva gjorde den IS-tiltalte kvinnen i Syria og hvordan bidro hun til at ektemennene kunne krige for terrororganisasjonen IS? Det er sentrale spørsmål i rettssaken.

Den IS-tiltalte kvinnen fortsetter å forklare seg tirsdag for Oslo tingrett. Foto: Monica Strømdahl

2. mars 2021 08:55 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten følger rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Denne artikkelen oppdateres fortløpende.

Den 30 år gamle norske kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Påtalemyndigheten mener at hun har lagt til rette for ektemennenes deltagelse i terrororganisasjonen ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet.

Hun erkjenner ikke straffskyld.

Mandag startet rettssaken mot den IS-tiltalte oslokvinnen som i 2020 ble hentet ut av Al-Hol-leiren sammen med sine to barn. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Seks år hos IS i Syria

Mandag startet kvinnen sin forklaring for Oslo tingrett. Tirsdag skal hun etter planen forklare seg om årene 2013 til 2019, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til Aftenposten.

Dette er årene hun tilbragte i den såkalte Islamske staten. Frem til april 2015 var hun gift med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, men som da døde da han lagde bomber for IS. Siden giftet hun seg to ganger med det påtalemyndigheten mener var IS-krigere.

Mandag forklarte den tiltalte kvinnen seg om hvorfor hun reiste til Syria i februar 2013.

Hun fortalte at hun reiste til Syria for å treffe kjæresten som hun hadde forelsket seg i. Rettens administrator spurte om forberedelsene var forenlig med en kort «kjærlighetstur». Før avreise hadde hun solgte unna og gitt bort klær og gjenstander, hun dro uten å si fra til foreldrene.

Hun sa da at hun tenkte seg en hjemreise etter et par uker for å hilse på foreldrene, for så å returnere til ektemannen i Syria. Hun forklarte seg også i detalj om hvordan hun reiste til Syria og litt om den første perioden i Syria sammen med Vasquez.

Fakta Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen Mandag 1. mars startet rettssaken mot en 30 år gammel norskpakistansk kvinne. Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den Islamske stat (IS). Rettssaken skal etter planen vare frem til 24. mars. Hun er født i Pakistan, men flytte til Norge som lite barn og er i dag norsk statsborger. Hun vokste opp i Oslo. I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria hvor hun flyttet sammen med ektemannen, den ekstreme islamisten Bastian Vasquez fra Skien. IS-krigeren fikk etter hvert en sentral rolle i terrororganisasjonen. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Kvinnen giftet seg siden med to andre IS-krigere, deriblant en shariadommer. Hun fikk et barn til. Oslo-kvinnen og hennes to barn ble i midten av januar 2020 hentet hjem av norske myndigheter. Noe som førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Påtalemyndigheten mener at hun la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet. 30-åringen erkjenner ikke straffskyld. Vis mer

– Jeg fikk sjokk

I februar 2013 reiste hun og en venninne ned til Syria via Tyrkia. Hun skulle møte ektemannen, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez fra Skien.

Hun hadde i løpet av kort tid forelsket seg og giftet seg med skiensmannen. Men allerede den første kvelden i Syria opplevde hun en ny side av ektemannen.

I forkant av reisen til Syria giftet den da 22 år gamle kvinnen seg med en av de mest profilerte norske IS-medlemmene, Bastian Vasquez. Foto: Videoklipp

– Da vi kom inn var det første han sa at jeg skulle lage mat. Jeg fikk sjokk og forventet ikke det, forklarte hun.

Hun hadde på forhånd fortalt Vasquez at hun ikke kunne lage mat og forventet at han skulle respektere at maten ikke kom til å bli perfekt. Det ble derimot noe ektemannen påpekte og mobbet henne for. Han ble også irritert over at ektefellen ikke hadde tatt med seg svarte niqaber.