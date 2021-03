UiO vil teste 2000 i uken. Men de som ønsker test kan måtte belage seg på opp mot tre timer i kø.

Studenter og ansatte ved UiO oppfordres til å ta en hurtigtest én gang i uken. Det har ført til svært lange køer utenfor teststasjonen. – Jeg ble kald på tærne, men det var verdt det hvis det er det som skal til for å holde åpent.

Mange studenter og ansatte ønsker å benytte seg av det nye tilbudet om hurtigtest på Blindern. Det har ført til svært lange køer utenfor teststasjonen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

5. mars 2021 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Studentene som fredag ettermiddag hadde møtt opp utenfor den nye drop-in-stasjonen på Blindern var heldige med å ha sola på sin side. De måtte nemlig belage seg på lang ventetid for å få tatt den populære hurtigtesten.

Testkapasiteten burde vært høyere, mener Karen Johnsen (22) og Jacob McClure-Hattlem (21).

– Nå har vi stått her i 30 min. Det er litt trist at det skal ta så lang tid, sier de to studentene.

De synes imidlertid det er verdt ventetiden.

– Det er en oppfordring fra universitetet, og vi gjør det fordi vi setter pris på at det er åpent. Det er bedre enn å sitte hjemme, mener studentene.

Karen Johnsen (22) og Jacob McClure-Hattrem (21) sitter i kø for å ta en hurtig-koronatest på Blindern. De er glade for at hurtigtest-tilbudet kan bidra til å holde universitetet åpent. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hurtigtesting i stor skala

Tirsdag 2. mars startet SiO Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet, hurtigtesting av studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. Målet er å teste studenter og ansatte som ikke har symptomer, for å sjekke om de likevel er smittet med korona.

SiO har som mål å teste 1500 og 2000 studenter og ansatte i uken. Håpet er at universitetet kan holde åpent uavhengig av smittetrykket i samfunnet.

Alle som er innom Blindern campus oppfordres dermed til å ta en hurtigtest én gang i uken.

Studentene var raske med å følge oppfordringen. Fredag ettermiddag var Fredrikkeplassen på Blindern fylt med folk som ville teste seg. Det til tross for den lange køen frem til bobilen der hurtigtesten skulle tas.

Anna Kvam (25) sto to timer i kø før hun fikk tatt en test.

– Jeg ble kald på tærne, men det var det verdt hvis det er det som skal til for å holde universitetet åpent. Og det var mer behagelig enn en vanlig koronatest, sier hun.

Studenter og ansatte ved UiO utfører hurtigtesten selv. Her tar Anna Kvam (25) en test. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kan forvente tre timer ventetid

Hurtigtesten som tilbys studenter og ansatte uten symptomer er en såkalt grunn test. Det vil si at den tas i den ytre delen av nesen, slik at man slipper den lange testpinnen. Dersom testen er positiv, blir man oppringt innen én time.

Det er en fin ordning, synes Jasmin Ranginina (21) og Linnea Holmene (22).

– Det er beroligende å vite at universitetet kan holde oppe selv om samfunnet rundt er stengt. Men de hadde kanskje ikke sett for seg at så mange ville teste seg. Vi var her på tirsdag, men fikk da beskjed om at vi ikke ville rekke det, forteller de to jentene.

Fredag stilte de to jentene seg i kø på nytt. Etter fem minutter fikk de vite at de måtte forvente å stå der i tre timer. Da ga de opp og gikk.

Jasmin Ranginina (21) og Linnea Holmene (22) har to ganger denne uken forsøkt å ta en hurtigtest på Blindern. Lang ventetid har gjort det vanskelig. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kun et tilbud til studenter og ansatte ved UiO

Tilbudet om hurtig-koronatest på Blindern er kun for UiOs studenter og ansatte. Adgangs- eller ansattkort må vises ved oppmøte.

Likevel har mange som ikke har tilhørighet til Blindern kommet for å bruke tilbudet, forteller Trond Morten Trondsen, direktør i SiO Helse. Det kan være en forklaring på de lange køene.

– Det har vært krevende for personalet å nekte folk som vil teste seg. Det er jo mange som synes det er en krevende situasjon om dagen og ønsker å teste seg. Men hurtigtesting er et tilbud til studenter og ansatte ved UiO, sier Trondsen.

Han legger til at det også finnes en ordinær teststasjon på Blindern der kan alle som ønsker å teste seg kan ta vanlig koronatest. I tillegg vil SiO helse åpne en ny hurtigtest-stasjon på mandag.

– Da får vi et større areal og bedre kapasitet, og håper fremdeles mange kommer for å teste seg. Vi kommer imidlertid til å være strengere på at man må være student eller ansatt på Blindern for å kunne få hurtigtest, sier Trondsen.

Køen til hurtigtest-stasjonen på Blindern har denne uken vært svært lang. Flere fikk beskjed om at ventetiden kunne være opp mot tre timer. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vil andre universiteter gjøre det samme?

Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til økt testing ved videregående skoler, høgskoler og universiteter. Når SiO Helse har sett hvordan hurtigtestingen fungerer på Blindern, er håpet å etablere tilsvarende tilbud på flere undervisningssteder.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, håper testing av studenter og ansatte vil bidra til å holde universitet mest mulig åpent fremover.

– Jeg er svært glad for at vi har fått dette på plass. For oss er det viktig å kunne ønske studentene velkommen til en trygg campus som er så åpen som mulig. Nå oppfordrer jeg studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo som oppholder seg på campus til å teste seg en gang i uken, sier han.