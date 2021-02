Norske smittejegere har utryddet 61 muterte virusvarianter

Etter at grensene ble åpnet i sommer, slapp over 80 nye virusmutasjoner inn i Norge. Men det å komme til Norge, har vist seg å være livsfarlig for mange virusmutanter.

FHI-forskere analyserer prøver fra koronasmittede i Norge for å kartlegge hva slags virusvarianter som sprer seg. Så langt er det påvist om lag 120 nye varianter i Norge. Over halvparten er allerede utryddet eller slått ned, selv om flere kan ha vært mer smittsomme. Foto: Olav Olsen

I dag 21:41

Blant norske virusjegere snakker man om at mange virusmutasjoner som kommer til Norge, kommer hit for å dø.

Om lag 120 forskjellige varianter og undergrupper av koronaviruset har så langt sluppet inn i Norge i løpet av pandemien.