Kongens operasjon var vellykket

Kongens tilstand er god. Det melder Slottet.

Kong Harald og Dronning Sonja feiret gullbryllup 29. august 2018. Foto: Morten Uglum

9. okt. 2020 10:47 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag gikk kong Harald gjennom en hjerteklaff-operasjon. Den var vellykket, melder Slottet.

Inngrepet ble utført via lysken med lokalbedøvelse. Kongen var våken under prosedyren.

Klokken 14.00 i dag møter kongens livlege pressen på Rikshospitalet.

I en pressemelding opplyser kongens livlege, Bjørn Bendz, at operasjonen ble utført i et hybridrom, som er en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue.

– Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken. En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen. Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen, sier han.

Kong Harald gikk gjennom en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005. Da ble det satt inn en kunstig hjerteklaff. Slike hjerteklaffer har en levealder på 10 til 15 år. Derfor er det ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid.

Illustrasjon: Jonas Taraldsen / NTB nyhetsgrafikk

Kong Harald ble lagt inn på sykehuset fredag 25. september med tung pust. Mandagen etter ble han utskrevet. Koronasmitte ble raskt utelukket. Den søndagen ble kongen sykmeldt. Han er sykemeldt ut oktober.

Kronprins Haakon har tatt over kongens konstitusjonelle oppgaver i denne perioden.

