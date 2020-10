Far og datter knivstukket i Overhalla – én pågrepet

En mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene er sendt til sykehus med uvisst skadeomfang etter å ha blitt knivstukket i Overhalla kommune i Trøndelag.

NTB

Nå nettopp

Hendelsen skjedde i eller i nærheten av en bolig, opplyste politiet i Trøndelag like etter klokken 2.30 natt til onsdag.

– Vi fikk en nødtelefon klokken 0.50, hvor melder sier at han er knivstukket. Han forteller også at datteren er knivstukket. De var inne i et privathus da de ringte, og gjerningspersonen prøvde å komme seg inn i dette huset, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i politiet i Trøndelag til VG.

Det var også tre mindreårige barn i huset da knivstikkingen skjedde.

En mann i 40-årene ble en halvtime senere pågrepet for knivstikkingen.

– Det er en relasjon mellom de fornærmede og gjerningspersonen. De fornærmede er brakt til sykehuset, skriver politiet på Twitter. Skadeomfanget til faren og datteren er ikke kjent.

Mannen er kjent for politiet fra før, og han forlot stedet i bil. Politiet bevæpnet seg og kjørte etter mannen før pågripelsen. Han skal ha kjørt inn i midtrabatten og i et skilt før han ble pågrepet på en bensinstasjon noen kilometer unna.

– De erfarne politibetjentene rettet våpen mot ham for å få kontroll. De endte til slutt med å bruke pepperspray for å pågripe ham, og avfyrte ikke skudd, sier operasjonslederen til Dagbladet.

Gjerningspersonen ble ikke skadd i pågripelsen, men er kjørt til helsesjekk før han settes i arresten.

