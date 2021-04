Barn blir testet annerledes enn voksne for å få bedre smittesporing: – Terningkast seks

Hvis en familie reiser for å teste seg for koronaviruset, vil man oppdage at barn og voksne koronatestes på to forskjellige måter. Det gleder Julius Oscar Gisle Carlsen (9).

Julius Oscar Gisle Carlsen (9) ber pappa vente utenfor. Han har tatt den barnevennlige testen og sier det er litt som å pille i nesen. Foto: Torgeir Knutsen

17. apr. 2021 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

Oscar Julius titter forsiktig inn i testlokalet før han setter seg i stolen. Testen er så lite skummel at far ikke trenger å bli med inn.

Da den engelske virusvarianten kom til Norge, ble barn raskere smittet. Da måtte FHI også endre rådene sine for testing av barn.