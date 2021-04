Midt på natten stakk det middelaldrende paret fra karantenehotellet. Fem minutter etter var de innhentet av politiet.

Det anslås at mellom fem og ti stikker av fra karantenehotell på Gardermoen hver uke. Det er ikke uvanlig med trusler og håndgemeng mot hotellansatte og vektere, forteller politiet.

Nesten 80 personer er så langt anmeldt for brudd på karantenebestemmelsene. De fleste som stikker fra norske karantenehoteller, befinner seg i østlandsområdet. Foto: Annika Byrde

– Skal vi se ... Meldingen kom rundt 00.30, og fem minutter etter møtte vi på bilen. Da var de nok ikke kommet seg så langt unna. La meg finne loggen.

Svein Walle, operasjonsleder i politidistrikt Øst, kan nok en gang fortelle om personer som stikker fra sine karantenehotell-opphold.

Det var natt til lørdag at to middelaldrende personer, en mann og en kvinne, stakk fra karantenehotellet på Gardermoen. Dermed ble politiet varslet, trolig av vekterne på hotellet.

– I dette tilfellet visste vi at de forlot stedet med bil. Politiet på Gardermoen var på vei til hotellet for å innhente opplysningene om de to personene, da de traff på bilen de var ute etter, sier Walle. Han tror de hadde hatt bilen stående på Gardermoen.

– En er i slutten av femtiårene, den andre er tidlig i sekstiårene. De har samme bostedsadresse, et sted i Follo. Så det er sikkert et par, sier han.

Håndgemeng og trusler

– Vi har stadig slike saker. Det har vært både håndgemeng og trusler mot vektere og hotellansatte. Noen vaser jo rundt inne på hotellet. Da gjør de de andre som bor der redde for smitte. Hvis hotellet har problemer med gjester som uttrykker verbalt og fysisk at de ikke vil være der, da kommer politiet for å ta seg av det akutte, sier Walle.

Angrep med barkrakk – dømt til tre måneders fengsel

I Trondheim ble en mann i 30-årene nylig dømt til 90 dagers fengsel for å ha angrepet en ansatt på karantenehotellet Quality Hotel Augustin i januar. Da mannen ble nektet å ha gjester, la han den hotellansatte i bakken og sparket og slo ham i hodet og kroppen, blant annet med en barkrakk.

– Vi har rutiner dersom det oppstår unntakstilfeller. Men de fleste tar det greit, og generelt opplever vi et godt samarbeid med dem som er i karantene, sier Geir M. Økland, kommunikasjonsrådgiver i Nordic Choice Hotels. Han vil ikke opplyse hvor mange voldstilfeller som er registrert.

Karantenehotellene får hjelp av både vektere og kommunalt ansatte som blant annet registrerer personene som skal i karantene.

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et av karantenehotellene ved Gardermoen for innreisende til Norge. Foto: Annika Byrde

Fem til ti stikker av hver uke

Walle vet ikke nøyaktig hvor mange ganger politiet har måttet rykke ut.

Ifølge Sylvia Aastad, som er enhetsleder i Ullensaker kommune og ansvarlig for de syv karantenehotellene på Gardermoen, skjer det mellom fem og ti ganger pr. uke at folk forsøker å stikke av.

Den siste uken har hotellene til enhver tid hatt et belegg på ca. 1600–1700 personer.

Snart 80 anmeldelser

Bare i Øst politidistrikt begynner det nå å nærme seg 80 anmeldelser for brudd på regelverket om karantenehotell. Tirsdag 20. april var det registrert 74 anmeldelser, opplyste politiinspektør Anne Utaker Langseth i Øst politidistrikt til Dagbladet denne uken. Bare på én uke i mars forlot mellom 20 og 30 personer karantenehotellene i Ullensaker ulovlig, meldte Romerikes Blad.

Det middelaldrende paret som stakk fra karantenehotellet natt til lørdag, kommer altså i tillegg til de 74.

Anmeldelsene gjaldt både ved Oslo lufthavn og ved riksgrensen, opplyste Utaker Langseth.

Hadde vært i utlandet i flere uker

Politiet må ofte innom hotellet for å «snakke til folk», sier Svein Walle. Natt til lørdag hadde de også ressurser til å følge etter bilen med det middelaldrende personene.

– Da ble de stanset og så ble partene de to i bilen informert om at de ville bli anmeldt etter covid-19-forskriften. De sa de var klar over reglene, men at de ville reise hjem. De hadde vært i utlandet i flere uker. De får mest sannsynlig en kraftig bot. Og får beskjed om å holde seg hjemme i hele karantenetiden, sier Walle.

Paret, som bor i Follo, ble ikke pågrepet. Politiet har heller ikke anledning til å holde igjen folk på karantenehotellene.

Flere har fått rundt 20.000 kroner i bot for å forlate karantenehotellet for tidlig, alternativt 15 dagers fengselsopphold.

Walle vil ikke mene så mye om hvor stor boten vil bli denne gangen, men tror 20.000 er helt realistisk.

– Det kan fort bli rundt den summen, ja. I alle fall en relativt høy bot.

– Men stort sett løser det seg, sier Walle.

– For oss går dette inn i all den andre galskapen som skjer.

Alle som kommer til Oslo lufthavn fra utlandet må teste seg. Om du har vært på en såkalt nødvendig reise, kan du reise hjem og holde deg i karantene der. Om du har vært på ferie, må du på karantenehotell. Foto: Torstein Bøe/NTB

Stakk for å feste

Alle som kommer til landet etter såkalt «unødvendige» utenlandsreiser, må på karantenehotell for egen regning i minst sju dager. Flere hoteller ved flyplassen er gjort om til karantenehotell.

Flesteparten av dem som forlater karantenehotellene før karantenetiden er over, er på hotellene ved Gardermoen. Men også i Bergen stikker folk. Natt til torsdag ble to menn i 30-årene anmeldt etter at de dro for å feste, melder Bergens Tidende. Politiet ble tilkalt av vekterne, og mennene blir nå anmeldt for brudd på karantenebestemmelsene.

I palmehelgen ble et koronasmittet par i 60-årene anmeldt etter at de dro fra et karantenehotell. En av østlendingene hadde fått påvist koronasmitte etter en tur til Nord-Norge. De ble først bedt om å gå i isolasjon og karantene, ifølge Bladet.

Men de to dro likevel hjemover mot Østlandet. Da de var kommet til Stjørdal ble de trøtte, og fikk hjelp av kommunen til å ta inn på karantenehotellet Scandic på Hell, ifølge Adressa. Dagen etter dro de også derfra.