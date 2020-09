Retten på befaring til Wara og Bertheussens bolig

Under strenge koronatiltak skal Oslo tingrett fredag på befaring i privatboligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen.

Politiet ransaket boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og samboer Llaila Anita Bertheussen på Røa i Oslo 14. mars 2019. Fredag skal Oslo tingrett på befaring under straffesaken mot Bertheussen Heiko Junge / NTB

Alle de seks dommerne i den omfattende rettssaken mot Bertheussen, tiltalte selv med forsvarer og aktoratet skal delta når den romslige eneboligen på Røa i Oslo blir scene for rettsoppgjøret etter de mange trusselepisodene for snart to år siden.

Wara og Bertheussen bor fremdeles i huset.

- Jeg skal sette fram noe håndsprit, og alle må ta av seg skoene før de går inn, sa en smilende Laila Anita Bertheussen like før retten ble hevet torsdag.

Viktig med avstand

– Under befaringen er det viktig at vi går så tett at alle hører det som blir sagt, men samtidig holder avstand, sa fagdommer Anniken Nygaard Ottesen da beslutningen ble lest opp i retten.

Stativer for pretzelbaking, pumperom for det tømte badebassenget i kjelleren og åstedene for de påtalte forholdene i tiltalen er hva retten skal får se. Statsadvokatene Frederik Ranke og Marit Formo vil lede dommerne gjennom de ulike delene av tiltalene og forklaringene som er gitt i retten og partenes avhør med politiet under etterforskningen.

Av hensyn til privatlivet til Wara og Bertheussen ville bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs ikke at pressen skulle få være med inn i boligen under befaringen. Torsdag avgjorde dommer Yngvil Thue at det i stedet skal gjøres lydopptak av rettsmøtet, som blir tilgjengelig for mediene etter at befaringen er avsluttet.

Sentralt hus

Huset i Vækerøveien var åstedet for de fleste av de påtalte forholdene mot Laila Anita Bertheussen og således helt sentralt i straffesaken som er reist mot 55-åringen.

Ifølge aktoratet var det filmingopptak av huset, som ble vist under teaterforestillingen «Ways of Seeing», som var den utløsende årsaken til at Bertheussen skal ha utført de straffbare handlingene.

Torsdag fikk retten også høre tidligere justisminister Tor Mikkel Waras vitnemål. Han er både sakens største offer, samtidig som han er pårørende til den tiltalte. Under forklaringen ga han Bertheussen sin uforbeholdne støtte og kritiserte PST for deres etterforskning av saken.