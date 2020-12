Ny virusmutasjon har allerede spredt seg til 25 land

Den britiske virusmutasjonen er nå påvist i ti land i EU/EØS-området, samt 15 andre land globalt. Men Europas mutasjonsovervåking er svært mangelfull.

Bilder viser en celle som er kraftig infisert av koronavirus-partikler. NIAID / Scanpix

Nå nettopp

Julen ble ganske annerledes for mange mennesker over hele verden etter at statsminister Boris Johnson holdt sin pressekonferanse 19. desember.

Johnson gjorde virusmutasjonen VOC 202012/01 verdenskjent. Ifølge britiske forskere kan den den nye mutasjonen være 50 til 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter.