– Folk er redde, i sjokk, skadet og har mistet hjemmet sitt

GJERDRUM/ OSLO (Aftenposten): – Det er en dramatisk og uoversiktelig situasjon. Vi jobber på spreng, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap).

330-skvadronens bilde viser flere hus som er tatt av raset. Foto: 330-skvadronen / Hovedredningssentralen

30. des. 2020 07:01 Sist oppdatert nå nettopp

Dette vet vi:

* Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred på Gjerdrum i Viken.

* Politiet melder rundt kl 12 at 26 personer er savnet etter raset.

* Ahus og Oslo universitetssykehus er i katastrofeberedskap.

*14 bygninger er berørt av skredet

* Rundt 500 mennesker er evakuert fra området som er rammet.

* 13 personer er skadet. Ahus har til nå mottatt syv pasienter. Oslo universitetssykehus har tatt imot én pasient, som betegnes som alvorlig skadet. Fem er behandlet på legevakt.

Jordskredet på Gjerdrum betegnes som en katastrofe av politiet. De jobber for å få full oversikt på stedet. Bildene fra ulykkesstedet viser helt tydelig at det ligger ødelagte hus i det enorme krateret etter skredet som har gått gjennom et boligområde.

– Det er alvorlig når vi kategoriserer som en katastrofe. Det betyr at vi tar høyde for mange forskjellige scenarioer, sier innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing klokken 10 onsdag.

Politiet melder at 26 personer ikke er gjort rede for etter skredet. 14 bygninger er berørt av skredet, og politiet tror flere personer kan være inne i skredområdet. Området overvåkes med helikopter og droner, men redningsmannskaper har ikke hatt mulighet til å gå fysisk inn i rasområdet onsdag formiddag.

Dette er rasområdet:

Det røde området viser boligene som er direkte berørt av raset:

Politiet kan ikke gå inn i rasområdet, siden det ennå betegnes som for farlig. Geologer på stedet må klarere situasjonen før det blir aktuelt å bruke andre hjelpemidler enn helikopter og droner.

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum har også brukt sterke ord om skredet. Telefonen hans ringte litt over 04.00 i natt. Han skjønte umiddelbart at det var alvor, og dro til kommunehuset og satte krisestab.

Jordskredet i Gjerdrum berører svært mange.

– Situasjonen er dramatisk og uoversiktelig. Vi jobber på spreng for å skape tryggere omgivelser for de evakuerte. Først blir de registert på kommunehuset, men her er ikke noe sted å være. Deretter blir de sendt til Olavsgaard hotell, sier ordføreren til Aftenposten.

– Hvor mange har dere evakuert?

– 200 pluss.

Ordføreren har ikke vært ved rasområdet selv. Han sier at mange hus er involvert i skredet, og at boligene i feltene der er 10–15 år gamle.

Senere onsdag ble det bekreftet at rundt 500 mennesker er evakuert fra området.

Denne montasjen med tre bilder, som viser hvor stort raset er. Montasje: Aftenposten og Fredrik Hagen (foto)

– Folk er redde, i sjokk, skadet og har mistet hjemmene sine, sier Anders Østensen, som selv har erfart hva et ras kan gjøre med eiendom og tomt. I 2012 la et skred ved Svensrud bru i Gjerdrum to bedrifter og etter hvert et bolighus som tilhørte Østensens familie i ruiner.

Kjell Ringseth i Øst politidistrikt opplyser at flere personer er hentet ut med helikopter og fraktet til sykehus.

– Raset har gått i et boligområde, og det er på det rene at hus er tatt av raset. Vi jobber med å få oversikt og evakuere beboere, sier Ringseth til NTB.

32 hunder fra Norske Redningshunder venter på klarsignal til å gå inn i ulykkesområdet på Gjerdrum. Fire av disse er spesialtrent for katastrofeekvipasjer, opplyser beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder.

– Det er helt normalt at vi blir tilkalt i en slik situasjon, sier han.

Flere helikoptre søkte kontinuerlig over rasområdet hele onsdag formiddag. Foto: Hans O. Torgersen

Ahus i katastrofeberedskap

Geir Lindhjem, pressesjef på Ahus, sier at sykehuset er i full katastrofeberedskap.

– Vi har mottatt toyalt syv pasienter, fem til sykehuset på Lørenskog og to til Kongsvinger sykehus, sier han ved 12-tiden onsdag. Han kan ikke si noe om hvor skadet de er.

– Fem traumeteam står nå klare til å motta pasienter. Vi regner med at flere er på vei inn, men har ikke oversikt over antallet.

Oslo universitetssykehus (OUS) har mottatt én pasient, opplyser pressevakt Anders Bayer. Ifølge innsastsleder helse på stedet skal vedkommende være alvorlig skadet.

Det er nå nærmere 50 ambulanser til stede ved rasstedet.

– Vi har kalt inn ekstramannskaper med tanke på situasjonen som har oppstått. Det er god kapasitet for å ta imot pasienter hos oss, sier Bayer.

På OUS har det vært møte i ledegruppen der beredskapen ble diskutert.

– Situasjonen er uoversiktelig. Etter det vi forstår evakueres folk kun med helikopter på grunn av forholdene på skadestedet. Vi forbereder oss på å skalere om fra å ha et bredt akuttmottak med stor tilstrømning til å motta pasienter over lengre tid etter hendelsen, sier Bayer.

Fem personer er ifølge politiet også behandlet av legevakt. Ingen av dem skal være alvorlig skadet.

Det er masse redningsmannskap på plass. Eneste vei inn i selve rasområdet er med helikopter. Foto: Hans O Torgersen

Ved 07.45-tiden sier operasjonsleder Ringseth at flere personer er fraktet til sykehus. Han vet ikke skadeomfanget på personene.

Ringseth tror at politiet vil få bedre oversikt over omfanget av raset når det blir lyst.

Store styrker utkalt

– Det er store styrker i området nå, med både frivillige ressurser og politiet. Både Sea King redningshelikopter og politihelikopteret er i luften for å få oversikt over omfanget, sier operasjonsleder Ringseth.

Både Heimevernet og Sivilforsvaret er også utkalt til området.

Raset har gått over et stort område, og fylkesvei 120 Holt – Ask/Gjerdrum er helt stengt på grunn av raset, ifølge Vegtrafikksentralen.

Ifølge strømselskapet Elvia er 629 husstander i området uten strøm.

Over 150 evakuerte

De evakuerte beboerne ble i morgentimene fraktet ut av området til Ask sentrum og videre til hoteller med buss. Også et sykehjem er evakuert. Ved 9.45-tiden kjørte politiet rundt i boligområdet Ingelstun med sirenene på, og ba beboere om å evakuere.

– Geologer fra NVE er nå på stedet og vurderer om det er trygt å ta seg inn i området, sier Ringseth.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpende orientert etter raset i Gjerdrum, melder regjeringen onsdag.