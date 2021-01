Det skjer noe på Norges tak

Målingene uroer forskere og kraftselskaper. Hvor mye av arvesølvet kan gå tapt?

Atle Andersson

Bjørn Erik Larsen (foto)

2. jan. 2021 11:10 Sist oppdatert nå nettopp

To menn i varmedresser hamrer løs på et tårn i 1800 meters høyde Solen henger lavt over det kritthvite platået. Ingen vind, bare blå himmel. En drømmedag på jobben, synes Arild Myrvang. Han tråkker i sporene til kollega Svein Rune Riber. Nysnøen kan skjule farlige bresprekker, men rutinerte Riber vet hvor det er trygt å fote seg.

(Bergens Tidende): De to er helikoptersendt til Hardangerjøkulen med et viktig oppdrag: Måle snø- og isdybde for arbeidsgiveren Statkraft.

Kraftgiganten følger utviklingen på Hardangerjøkulen nøye. Norges sjette største isbre kan være helt borte i slutten av århundret.

Hva skjer da med produksjonen på Norges nest største vannkraftverk nede ved fjorden i Sima i Eidfjord?

Og når isen blir borte, vil et helt nytt landskap med daler, fjelltopper og innsjøer gradvis åpenbare seg midt oppe på vidden.

Hvor tar vannet da veien?

Klimaendringene får store konsekvenser for vannkraft, arvesølvet som la grunnlaget for industribyggingen og det moderne Norge.