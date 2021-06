Her er Viggo Kristiansen tilbake i barndomshjemmet: – Uvirkelig

Klokken 03.19 natt til onsdag rullet bilen med Viggo Kristiansen (42) og faren Svein Kristiansen inn foran barndomshjemmet på Eg i Kristiansand.

Pappa Svein Kristiansen og Viggo Kristiansen skuer utover nabolaget på Eg i 04-tiden natt til onsdag. 42 år gamle Viggo Kristiansen er for første gang hjemme som en fri mann etter at han ble dømt til 21 års forvaring i 2001. Foto: Jacob J. Buchard

45 minutter siden

(Fædrelandsvennen) KRISTIANSAND: – Sees i morgen, lyder det med kraftig røst fra Viggo Kristiansen inne i inngangspartiet i boligen på Eg rundt klokken 04.15 natt til onsdag.

Han og faren Svein ønsker en riktig god natt til pressekontakt for Kristiansen-familien, Terje Helland, og støttespiller og journalist Eivind Pedersen, som i litt over en time har vært sammen med familien inne i boligen.

Det er allerede begynt å bli lyst på himmelen, etter at de en time tidligere – i mørket – kom hjem til boligen i Kristiansand.

– Det er høytidsdag. Dette var stas, sier Pedersen til Fædrelandsvennen etter besøket.

Far og sønn Kristiansen har brukt kvelden og deler av natten på å kjøre fra Ila fengsel i Bærum og hjem til Kristiansand. Klokken 03.19 kjørte bilen opp den smale veien til barndomshjemmet på Eg der et stort pressekorps ventet på dem.

Viggo Kristiansen ankommer barndomshjemmet på etter en lang kjøretur fra Ila fengsel- og forvaringsinstans klokken 03.19 natt til onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

– Et stort smil

Inne i boligen ventet Viggos mamma.

– Viggo er et stort smil. Det er en blanding av latter, klemming og tårer, forteller Helland når han møter pressen like etter at Viggo Kristiansen har kommet hjem.

– Men de er fryktelig slitne, legger han til.

På spørsmål om hvordan den drapsdømte 42-åringen ville beskrive det å komme hjem og sove i sin egen seng, forteller Helland tydelig:

– Han har brukt ett ord; uvirkelig.

Det var en lystig tone blant Eivind Pedersen (t.v.), Svein Kristiansen (hvit T-skjorte), Viggo Kristiansen (midten) og Terje Helland etter hjemkomsten på Eg i Kristiansand natt til onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

– Har ventet i 21 år

Men når Fædrelandsvennen observerer Viggo og Svein Kristiansen, sammen med Helland og Pedersen senere på natten, virker stemningen god, og den bærer liten preg av trøtthet.

– Det ble en lang tur, men dette har de ventet på i 21 år. Det er drivstoff nok i seg selv, sier Pedersen.

– Hva skal de i morgen?

– Da skal han ta det helt med ro. Det er ikke noe spesielt program planlagt, legger Pedersen til.

Det eneste som er sikkert, er at Kristiansen skal tilbringe dagen med familien og enkelte fra støttegruppen for å snakke om veien videre.

Viggo Kristiansen kikker ut vinduet i barndomshjemmet på Eg. Han er tilbake for første gang som en fri mann på 21 år. Foto: Jacob J. Buchard

– Forståelse for reaksjoner

Hverken Viggo eller Svein Kristiansen ønsket å gi noen uttalelser til pressen da de ankom Kristiansand.

I stedet var det Terje Helland fra støttegruppen som møtte pressen. Han måtte svare på hvordan Viggo Kristiansen ser for seg reaksjonene som venter i hjembyen.

– Det har han forståelse og respekt for. Derfor har han blant annet en reservert og dempet reservasjon ovenfor media, sier Helland.

– Dette er det ingen som har øvd på, derfor er det godt at han har et apparat rundt seg som skal hjelpe han med akkurat det, legger han til.

Her er Viggo Kristiansen tilbake utenfor barndomshjemmet på Eg, etter å ha blitt løslatt sent tirsdag kveld. Foto: Jacob J. Buchard

Det var Terje Helland, Kristiansens mediekontakt, som besvarte spørsmål fra pressen like etter hjemkomsten i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

Hentet tirsdag kveld

Litt før klokken 23 kjørte bilen med Viggo og pappa Svein Kristiansen ut portene på Ila fengsel og forvaringsanstalt utenfor Oslo.

På vei ut portene mottok Kristiansen blant annet applaus og jubel fra sine tidligere medfanger.

Et massivt presseoppbud hadde møtt opp for å ta de første bildene av kristiansanderen utenfor murene siden han ble dømt for drøyt 20 år siden.

– Hverken jeg eller noen andre kan planlegge fremtiden for Viggo, men vi kommer ikke til å haste noe som helst. Sengen hans står her og det eneste som er sikkert er at hjemmet vårt blir basen hans nå i starten, sa Svein Kristiansen til Fædrelandsvennen før han satte seg i bilen for å kjøre til Ila for å hente hjem sønnen.

Viggo Kristiansen går ut av bilen i innkjørselen foran huset til familien på Eg. 42-åringen ble møtt av pressen og folk fra støttegruppen. Foto: Jacob J. Buchard

Fremdeles dømt

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) den 19. mai 2000.

Jentene ble voldtatt, knivstukket og drept i Baneheia, et turområde like i nærheten av barndomshjemmet. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. Etter mange forsøk fikk han i februar i år straffesaken sin gjenåpnet.

Han begjærte seg løslatt i mars, men både påtalemyndigheten og lagmannsretten har motsatt seg løslatelse frem til nå.

Mandag ble det klart at også påtalemyndigheten gikk inn for en løslatelse. De mener at han ikke lenger utgjør en slik fare for samfunnet at det trenger å vernes fra ham. Samtidig er det klart at forvaringsdommen ikke forlenges.

Tirsdag kom kjennelsen til Høyesterett, som gjør Kristiansen til en fri mann.

Påtalemyndigheten vurderer nå om de skal gå for en ny rettssak mot ham, eller legge ned påstand om frifinnelse.