Raymond Johansen: - Nå er det mye vingling her

Byrådsleder Raymond Johansen reagerer på at regjeringen nå endrer skjevfordelingen av vaksiner.

– Dette er ikke bra, sier Raymond Johansen til Aftenposten om regjeringens endring i vaksinefordelingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

26. mai 2021 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert

Onsdag ble det klart at skjevfordelingen av vaksiner ikke blir så stor som først antatt. Onsdag sa helseminister Bent Høie at de ikke ønsker at noen kommuner skal gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene sine. Det gjør at det blir færre doser enn først planlagt til de 24 østlandskommunene som har hatt vedvarende høyt smittetrykk.

– Nå er det mye vingling her, og vi har bare hatt åpen skjenking i Oslo i noen få timer. At denne beskjeden kommer den dagen vi gjenåpner Oslo, er ganske spesielt. Vi regner nå på hva dette betyr for oss i Oslo, men det gjør selvsagt situasjonen vanskeligere at de områdene med høyest smitte nå får færre vaksiner. Regjeringen brukte lang tid på å få på plass en helt nødvendig prioritering, som vi vet at redder liv. Dette er ikke bra, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

Det har vært mye debatt rundt vaksinefordelingen. Oslo, som har vært stengt ned i lang tid, har presset på for å få flere. Byråden var derfor fornøyd da det ble klart at det ble skjevfordeling, og at kommuner som i lang tid har hatt høyt smittepress, skulle få flere. Nå skal de regne på hva de nye beregningene betyr for kommunen. Helsebyråd Robert Steen sa i forrige uke at alle byens innbyggere over 45 år skulle få tilbud om vaksinen innen midten av juni.

Men nye beregninger fra FHI viser at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene. Det ønsket ikke regjeringen.

– At grensen beholdes på om lag 35 prosent, reduserer risikoen for forsinkelser i kommunene. Antall vaksinedoser til Norge kommer til å øke mye i ukene som kommer. Vaksineringen i kommunene kommer ikke til å stoppe opp på grunn av omfordelingen, men den kommer til å gå fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser, sa Høie på pressekonferansen.