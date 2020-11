Derfor ble Zerokonfeansen i Oslo avlyst - men ikke den på Lillestrøm

Oslo-byrådets nye koronaregler tok knekken på tirsdagens digitale Zero-konferanse. Samtidig deltok helseminister Bent Høie i en tilsvarende konferanse på Lillestrøm.

Fra Zerokonferansen 2018. Statsminister Erna Solberg (H) intervjues av Marius Holm. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

10. nov. 2020

Tirsdag skulle den årlige klimakonferansen i regi av miljøstiftelsen Zero arrangeres for 15. gang. I fjor deltok 1000 personer fra myndigheter, politikk og næringsliv. I år skulle konferansen være digital. Ulike paneler skulle være samlet i ulike lokaler, blant annet på tidligere Deichmanske bibliotek i Oslo, uten publikum.

Men tirsdag morgen ved 09-tiden måtte leder i Zero, Marius Holm, varsle alle involverte. Årets konferanse utgår.

Forklaringen er de nye koronarestriksjonene som byrådet innførte mandag. Innendørs arrangementer forbys.

– I praksis forbys nå digitale sendinger med flere enn én deltager i studio. Dermed ble det umulig å gjennomføre vår konferanse som planlagt, sier Marius Holm til Aftenposten.

Tirsdag gikk imidlertid en konferanse om e-helse, kalt Ehin-konferansen, av stabelen med utgangspunkt i Lillestrøm. En av deltagerne var helseminister Bent Høie (H). Han deltok ikke fysisk, men fra sitt kontor.

Arrangør Nard Schreurs bekrefter overfor Aftenposten at konferansen har ganske nøyaktig samme format som Zerokonferansen.

Zerokonferansen fikk grønt lys fredag

– Så sent som fredag fikk vi beskjed fra Oslo kommune om at konferansen vår kunne gjennomføres som planlagt. Dette så lenge vi overholdt to meters avstand og andre smittevernhensyn, sier Marius Holm i Zero.

Men så kom mandagens nye regler. Da Zero tok ny kontakt med kommunen fikk de rødt lys.

– Hva var forklaringen?

– Vi fikk beskjed om at digitale konferanser med mer enn ett menneske i studio, altså i samme rom, er ulovlig, sier Holm.

– Det vi hadde planlagt var i praksis en TV-sending. Vi skulle ha et stort antall paneldebatter med flere mennesker i samme studio. Disse samtalene er et sentralt element i programmet. Med forbud mot dette ville så mye av konferansen utgå at det ble umulig å gjennomføre, sier han.

Taper millionbeløp på grunn av sen beskjed

– Vi må forholde oss til forskriftene på samme måte som alle andre. Men dette var likevel overraskende. Og dramatisk. Fredag hadde vi fortsatt mulighet til å avlyse. I helgen rigget vi oss opp for et stort digitalt arrangement. Med fullt oppsatt produksjonsrom og med flere scenerom. Dette må vi uansett betale for. Det er snakk om millionbeløp, sier Marius Holm.

– Oppleves dette som i overkant strengt?

– I mars og april ble det arrangert digitale konferanser. Paneler var samlet i studio. Nå er reglene blitt strengere. Vi skulle ikke ha publikum i den store salen på Deichmanske, men bruke det store rommet for å holde god avstand mellom paneldeltagerne, sier Holm.

Raymond Johansen: Dette er ikke en ordinær jobbkonferanse

Aftenposten har spurt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om de nye reglene også betyr at også debattprogrammer som NRK Dagsnytt 18 og NRK Debatten må droppes.

Han sier nei.

– Dette ses på som det vi kaller «ordinært arbeid». Og på jobben forventes strenge regler. Zerokonferansen er et privat arrangement, som rammes uansett om det er to eller ti på en scene. Og de skulle hatt 40–50 mennesker samlet på Deichmanske, sier Johansen.

– Også seminarer, kurs og konferanser regnes som private arrangementer, sier han.

Marius Holm i Zero avviser opplysningen om 40–50 personer i det gamle biblioteket.

– Vi skulle ikke ha så mange samlet på en gang. Det var i hovedsak en håndfull mennesker av gangen, som skulle sluses trygt inn og ut. Den største delen var en partilederdebatt, sier han.

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero. Foto: Byrå

Sendte fra Lillestrøm – ikke Oslo

Kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune tror hun sitter på forklaringen på at Ehin-konferansen gikk som planlagt.

E-hin arrangeres og streames nemlig fra Norges Varemesse på Lillestrøm.

– Vedtaket i Oslo om nye regler begynte å gjelde ved midnatt. I Lillestrøm skal nye regler etter planen vedtas klokken 16, sier hun.

Ifølge Lippestad går det mot tilsvarende regler som i Oslo. Det betyr forbud mot alle arrangementer og seminarer også i regi av arbeidslivet, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand i direktoratet for E-helse understreker at Bent Høie deltok i Ehin-konferansen fra sitt kontor. Han deltok ved åpningen av konferansen, der temaet var helsepersonells behov for digitale løsninger. Direktoratet har en viktig rolle under E-hin-konferansen, men står ikke selv om arrangør.