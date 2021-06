200.000 Janssen-doser kan gis til frivillige. Men legene frarådes å gjøre jobben.

Regjeringen åpner for at de som vil ta Janssen-vaksinen, kan bestille time fra 15. juni. Men det innføres strenge kriterier for å få den omstridte vaksinen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, (midten), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (t.h.) under dagens pressekonferanse om Janssen-vaksinen. Foto: Berit Roald, NTB

Regjeringen vil tilby Janssen-vaksinen til frivillige fra og med tirsdag 15. juni. Det opplyste helseminister Bent Høie under en pressekonferanse onsdag.

Janssen er tatt ut av vaksineprogrammet. Men den skal tilbys utenfor programmet til de som ønsker. Det ble bestemt i begynnelsen av mai. I en måned har Helsedirektoratet jobbet med å finne en løsning for hvordan den skal tilbys.

Direktoratet har kommet frem til at vaksinen kan være aktuell i disse tilfellene:

Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår frem til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

Tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

– Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen vil kunne få nei fra legen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie sier alle over 18 år i Norge etter planen skal ha mottatt første dose av vaksinene innenfor det ordinære vaksineprogrammet innen begynnelsen av august. Dette gjelder vaksinene Biontech-Pfizer og Moderna.

Regjeringen åpner for å gi Janssen til de som vil ha dem. Foto: Virginia Mayo / AP

Omstridt

Flere eksperter har frarådet å sette Janssen-vaksinen. Den kan forårsake samme alvorlige bivirkninger som Astra Zeneca, som har ført til alvorlig sykdom og dødsfall i Norge. Tilstanden kalles VITT. Vitt kjennetegnes ved blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Regjeringens avgjørelse har møtt kraftig motbør. Legeforeningen har vært kritiske til at fastleger skal sette vaksinen. Private aktører som Volvat og Aleris har derimot sagt seg villige.

– Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sier Høie.

Janssen-vaksinen er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), og er en del av vaksinasjonsprogrammet i de fleste land i Europa. Vaksinen er en én-dose-vaksine som gjør at man blir fullvaksinert tre uker etter at vaksinen er satt.

Høie sier det blir private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som skal tilby vaksinen. Fra 15. juni kan man bestille time hos disse for vurdering om man oppfyller kriteriene. Vaksinen og vaksineringen tilbys gratis

Legen har det siste ordet i vurderingen av om en pasient skal få Janssen-vaksinen. Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for leger som skal sette vaksinen. Denne kan leger lene seg på når de skal vurdere om vaksinen bør gis eller ikke.

Norge har 206.350 Janssen-doser på lager. Det bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) overfor Aftenposten.

Legeforeningen fraråder

Legeforeningen fraråder fremdeles bruk av Janssen-vaksinen. Dette har de gjort helt siden Vorland-utvalget la frem sin delte innstilling. Og i en pressemelding fraviker de ikke sitt standpunkt.

Det har vært samtaler mellom Helsedepartementet og Legeforeningen om hvordan de kan løse situasjonen.

Legeforeningen standpunkt innebærer trolig at kun et fåtall leger vil skrive ut resept på vaksinen, eller sette den på pasientene.

– Hvorfor fraråder dere landets leger å sette vaksinen?

– Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen legger særlig vekt på at smittesituasjonen har endret seg, og at det snart kommer flere doser med Pfizer og Moderna til Norge. Mange risikopasienter er vaksinert. Det samme gjelder de eldste.

Den nye ordningen slår fast at det er helt frivillig for leger å tilby Janssen-vaksinen.

– Dette er en vurdering den enkelte lege og det enkelte legekontor må ta. Avgjørelsen må basere seg på forsvarlighet og kapasitet. Vi har tillit til at legene vil gjøre en grundig vurdering, sier Hermansen.

Legeforeningen vil ikke følge opp hver enkelt lege og se hva de vil gjøre.

– Men ingen leger i Norge kan tvinges til å tilby legemidler siden forsvarlighetsvurderingen skal gjøres av lege. Det følger av lovverket, er budskapet til Legeforeningen.