Ny smittevernveileder for videregående: Åpner for bruk av munnbind på skolene

Kunnskapsdepartementet har laget en ny smittevernveileder for videregående skole. Her blir det anbefalt at elevene burde bruke munnbind

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterer en revidert smittevernveileder for videregående skoler. Foto: Lise Åserud

24. mars 2021 17:40 Sist oppdatert nå nettopp

Den nye veilederen for videregående vil gjelde fra 12. april, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

I den nye veilederen blir det anbefalt bruk av munnbind, men ikke undervisningssituasjon. Det skal være frivillig og munnbind burde bli delt ut gratis til elevene, opplyser departementet i pressemeldingen.

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby.

For de ansatte oppfordres det til å ha digitale møter, slik at kontakten mellom ansatte reduseres.

Om skolene oppgraderes til rødt nivå, bø antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, står det videre i veilederen.

Frem til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har videregående fått en egen veileder.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utformet veilederen.